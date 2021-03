YesPark : votre place de parking au mois, sans engagement

YesPark simplifie la location de place de parking. Choisissez une ville et écumez les milliers de places disponibles en location près de chez vous ou de votre lieu de travail. Il est même possible d’essayer gratuitement cette place de stationnement pendant deux jours.

Si vous êtes en voiture et que vous habitez en ville, vous savez à quel point il peut être difficile de trouver une place pour se garer. Il suffit d’être allé au moins une fois à Paris ou à Marseille pour vivre ce calvaire. Pour vous donner un titre d’exemple, la cité phocéenne compte 15 200 places de parking dans l’hypercentre de la ville, pour 861 635 habitants. À ce faible nombre de places, il faut rajouter la suppression de la gratuité, sauf à partir de 19h en semaine, le dimanche et les jours fériés.

Dans la capitale, la situation n’est guère mieux. Avec pas moins de 61 000 places de stationnement supprimées entre 2001 et 2015, les 12 millions d’habitants de l’Ile-de-France doivent se partager les 134 115 places disponibles à Paris… Faute de trouver une place gratuite (seulement 2,5% des emplacements disponibles à Paris), les automobilistes se rabattent sur des places payantes, entre 2,40 et 4 € de l’heure selon le secteur. La facture peut vite grimper si vous restez plusieurs heures consécutives.

Mais comment faire alors pour se garer facilement et simplement tout en faisant des économies ? YesPark est la solution à votre problème. Cette société vous propose en effet de louer au mois une place de parking proche de chez vous ou de votre travail. Le tout sans engagement et sans caution. Vous pourrez faire votre choix parmi un catalogue composé de plus de 37 000 places de parking réparties dans 750 communes en France.

Votre place de parking en quelques clics

Que vous habitiez à Paris, Lille, Lyon ou Bordeaux, YesPark a sûrement la place de parking qu’il vous faut, et ce que vous soyez en voiture à moteur thermique, en voiture électrique ou en moto. Le montant minimum de l’abonnement est de 29 € par mois, mais cette somme peut évidemment grimper selon les secteurs. Notez que YesPark propose des parkings avec borne de recharge pour les véhicules électriques, un plus appréciable.

D’autant que le service se veut très simple d’utilisation. Besoin d’une place ? Il suffit de se rendre sur le site ou l’application Android et de rechercher la place de parking qu’il vous faut, en appliquant quelques filtres (prix, taille du véhicule, transports en commun à proximité, sécurité, etc.) si besoin. Renseignez ensuite vous informations essentielles comme votre e-mail, votre numéro de téléphone, votre nom et votre numéro de CB et le tour est joué.

Afin de démarrer votre location mensuelle, vous pouvez essayer gratuitement la place en question pendant deux jours, histoire de voir si tout vous convient. Notez que l’application YesPark vous servira de télécommande numérique pour accéder notamment à certains parkings sécurisés. Et si les parkings ne sont pas équipés de ce genre de technologies, YesPark vous envoie directement les badges d’accès par courrier à votre domicile. Vous pouvez résilier votre abonnement n’importe quand et sans frais supplémentaires. Et en cas de pépin, le service client de YesPark est à votre disposition 7 jours sur 7 !