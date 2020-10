iPhone 12 : Xiaomi se prend la rage des fans d’Apple… et offre une trottinette à ses clients

Tout a commencé avec un malheureux Tweet un peu moqueur de Xiaomi sur l’absence de chargeur vendu avec le prochain iPhone. Pas bien méchant puisqu’on voit dans une vidéo une personne déballer le Mi10T Pro avec un chargeur qui apparaît dès l’ouverture. On peut aussi y lire cette phrase :

« Ne vous inquiétez pas, nous n’avons rien laissé en dehors de la boîte avec le #Mi10TPro »

Ce n’est pas la première fois que Apple se fait troller de la sorte. On se rappelle des publicités de Samsung pour se moquer de l’encoche sur les iPhone en 2018… Mais ici apparemment, ce n’est pas passé. Pourquoi ? Parce que des gens bien crédules ont gobé l’argument « environnementaliste » de la firme à la pomme. Car Apple a justifié sa décision en expliquant que, sans chargeur, la boîte est ainsi plus fine, qu’on peut donc en mettre plus dans les camions et que ça, c’est écolo (oui madame !)

La réponse avec le plus de like et de retweet est :

« Ça veut dire que vous vous fichez complètement de l’environnement et de notre futur ? Quelle honte ! »

C’est là qu’on se rend compte du génie d’Apple : faire avaler les plus grosses couleuvres possible. Nous en avons déjà parlé dans un article critiquant les choix d’Apple sur son iPhone 12 (avec des commentaires de qualité), mais bien sûr l’argument de la firme est complètement fallacieux.

Ces personnes croient vraiment que le client qui va acheter un téléphone à 1000 € va se contenter de son vieux chargeur et passer à côté de la charge rapide 20 W (eh oui chez Apple, la charge « rapide » c’est 20 W) ? Bien sûr que non : il ira acheter un nouveau chargeur à 30 € (qui aura sa propre boîte et son propre camion) avec l’illusion que « quand même Apple fait quelque chose pour l’environnement ».

Si Apple voulait faire quelque chose pour la planète, la firme arrêterait de faire des smartphones pour fabriquer des paniers en osier. Ne soyez pas dupe.

Bien sûr, les attaques ont dérivé sur les qualités intrinsèques du Mi 10T Pro :

« Vous n’avez rien laissé en dehors de la boîte excepté le téléphone de qualité. Vous ne pouvez pas fournir ça ! Sans parler d’un suivi de l’appareil »

Et même parfois avec des arguments très solides :

« Les gars, vous êtes comme ce type qui essaie de faire aussi bien que le premier de la classe sans jamais y parvenir, et qui reste obsédé par lui tout le temps. MDR. Les iPhone seront toujours meilleurs que vous. Lolzz »

Chacun restera libre d’en penser ce qu’il veut, en attendant, voici ce que propose Xiaomi en ce moment :

