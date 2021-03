Xiaomi Redmi Note 10 : les rois du milieu de gamme à partir de 199 €

Après avoir lancé en début janvier 2021 ses Mi Watch Lite et Mi Smart Speaker, Xiaomi a dévoilé ce 4 mars 2021 sa nouvelle génération de smartphones de milieu de gamme, les Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S et Redmi Note 10 Pro. La marque chinoise a toujours chéri ce segment particulier, et elle compte bien frapper fort avec ces Redmi Note 10. En effet, ces quatre appareils ont de sérieux arguments pour s’imposer comme les nouveaux rois du milieu de gamme. On vous explique pourquoi.

Les milieux de gamme Xiaomi passe à l’AMOLED

Commençons donc par les Redmi Note 10 et Note 10S, les modèles les plus modestes de cette nouvelle série. Il faut dire que les deux smartphones partagent une grande partie de leur fiche technique. On retrouve en effet un écran AMOLED 6,43″ en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur les deux appareils. Sur la face arrière, les utilisateurs profiteront du même quadruple capteur photo composé d’un module de 2MP dédié à la profondeur de champ, d’un objectif macro de 2MP, d’un objectif ultra grand-angle de 8 MP puis d’un capteur principal de 48 MP pour le Note 10 et de 64 MP pour le Note 10S.

L’autre différence sera à chercher du côté du processeur. Sans surprise, le Note 10S profite d’un Soc plus performant, à savoir un Mediatek Helio G95, contre un Qualcomm Snapdragon 678 pour le Note 10. Ces deux processeurs s’accompagnent de 4 Go de RAM chez le Note 10, et de 6/8 Go de RAM chez le Note 10S. Côté mémoire interne, il faudra compter sur 64 ou 128 Go selon la version choisie. Enfin, les appareils embarquent une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide 33W.

Le Note 10 Pro, un faux milieux de gamme ?

Passons maintenant au Redmi Note 10 Pro. Vous vous en doutez, il s’agit de l’un des modèles plus intéressants de cette série. En premier lieu, le smartphone embarque un écran AMOLED 6,7″ en définition Full HD+ doté d’un rafraîchissement de 120 Hz. En résulte une fluidité à l’écran exemplaire, parfaite notamment pour vos sessions gaming. Bien évidemment, on retrouve sous le capot un processeur plus ambitieux que sur les deux précédents modèles, à savoir un Snapdragon 732G de Qualcomm accompagné de 6 ou 8 Go de RAM selon version et de 64/128 Go de mémoire interne.

Le Redmi Note 10 Pro se démarque réellement du lot grâce à son ensemble photo. Fait plutôt exceptionnel pour un appareil de milieu de gamme, le Redmi Note 10 Pro embarque un capteur principal de 108 MP. Cet objectif propose du binning à neuf pixels. Grâce à cette technologie, le capteur peut passer à un mode 12 MP tout en capturant bien plus de lumière : voilà pourquoi le Redmi Note 10 Pro dispose d’un excellent mode Nuit.

On retrouve ensuite un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un objectif télémacro de 5 MP et un capteur dédié à la profondeur de champ de 2 MP. Notez que le Redmi Note 10 Pro dispose d’une batterie légèrement plus imposante de 5020 mAh contre 5000 mAh pour les autres modèles de la gamme. On retrouve ici la recharge rapide 33W.

La 5G n’a jamais été aussi accessible

Terminons cette présentation avec le dernier représentant des Note 10 : le Redmi Note 10 5G. Vous l’aurez compris à son appellation, le smartphone est le seul de la gamme à disposer d’une compatibilité 5G, notamment grâce à son processeur MediaTek Dimensity 700. Contrairement aux autres appareils, il est le seul à arborer un écran LCD 6,5″ (tous les autres possèdent une dalle AMOLED) en définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (contre 120 Hz sur le Note 10 Pro).

Le Soc s’accompagne de 4 Go de RAM et de 64/128 Go d’espace de stockage interne. Étrangement, ce modèle est le moins bien loti côté photo, avec seulement trois capteurs au compteur : un capteur principal de 48 MP, un objectif macro 2 MP et un capteur dédié à la profondeur de champ de 2MP. Et si l’on retrouve la même batterie de 5000 mAh, il faudra se contenter d’une recharge rapide de 18W contre 33W sur les autres modèles. Avec ce modèle, Xiaomi semble vouloir proposer une porte d’entrée ultra accessible à la 5G, au détriment de certaines caractéristiques techniques.

Rappelons que les quatre appareils fonctionnent sous MIUI 11, l’avant dernière surcouche maison de Xiaomi basée sur Android 10. Le constructeur planche déjà sur la version 12.5 de MIUI, qui devrait être déployée dans le courant de l’année 2021. Bien entendu, les Redmi Note 10 pourront en bénéficier. Venons-en maintenant au prix.

Pour l’instant, Xiaomi a uniquement divulgué le prix du Redmi Note 10 : 199,90 € en France. Les tarifs des autres modèles ne sont pas encore connus, mais on devrait se situer dans cette tranche de prix. Quoi qu’il en soit, la firme chinoise envoie un message fort à la concurrence avec cette politique tarifaire particulièrement agressif. Le constructeur chinois a annoncé qu’il révèlera davantage d’informations sur les Redmi Note 10 le 16 mars 2021. Le rendez-vous est pris.

Déjà en vente sur les sites chinois !

Si les Xiaomi Redmi Note 10 et Note 10 Pro vous intéressent, le site AliExpress dispose déjà de ces versions européennes dans leur stock. On peut par exemple trouver le Redmi Note 10 à 176 € et le Redmi Note 10 Pro à 248 €.