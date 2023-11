Xiaomi Redmi 13C : il arrive !

Le Redmi 13C est attendu pour cette fin de mois en France ! Disponible à partir en noir, bleu et vert dans une configuration 4 Go + 128 Go à 159 € et 8 Go + 256 Go à 179 €, ce smartphone est le petit poucet du fabricant chinois. Un prix plancher donc, mais est-ce que que la fiche technique est à la hauteur ? Commençons par parler de l’écran LCD de 6,74 pouces (1600 x 720 pixels). Si celui-ci propose une résolution moyenne de 260 DPI, il propose néanmoins une belle luminosité de 450 nits, mais surtout un excellent taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une surprise dans cette gamme !

« L’appareil favorise également le confort visuel grâce à un écran LCD, un système de contrôle de la luminosité DC dimming et une certification TÜV pour les technologies Low Blue Light et Flicker Free, réduisant ainsi la fatigue oculaire. »

Un téléphone d’entrée de gamme très impressionnant sur papier…

À ce prix, l’appareil n’est pas compatible 5G, mais son très solide SoC MediaTek Helio G85 lui promet une belle réactivité. C’est certes un appareil d’entrée de gamme, mais il coûte quand même un peu plus que 13 €… Côté photo, ces smartphones à moins de 200 € sont généralement les moins bien lotis. Ici, on est en droit d’attendre de la qualité avec un ensemble photo à triple module : un objectif principal de 50 Mégapixels, un capteur de 2 MP avec optique macro et un capteur de profondeur pour les portraits. Pour les selfies, on profitera d’un simple 8 MP. Le Redmi 13C contient également 10 filtres de film et des options de cadre, offrant un large éventail de possibilités créatives. L’appareil ne propose pas de stabilisation optique, mais permet quand même d’enregistrer des vidéos à 1080p@30 fps.

Le Redmi 13C tourne sous MIUI 14, mais rien ne dit pour l’instant s’il profitera de l’upgrade vers HyperOS. En version 128 ou 256 Go, l’appareil embarque un tiroir pour carte microSD permettant d’atteindre 1 To de stockage. Notez aussi que cet espace peut être utilisé pour doubler virtuellement la RAM jusqu’à 16 Go. Enfin, Xiaomi ne change pas une équipe qui gagne avec une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge de 18 Watts.