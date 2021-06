Xiaomi Mi Mix Fold 2 : un nouveau smartphone pliable pour 2021 ?

En mars 2021, Xiaomi a officialisé l’existence du Mi Mix Fold, son tout premier smartphone pliable. Le constructeur chinois rejoignait les rangs de Samsung, Motorola et Huawei, qui proposent déjà tous les trois des appareils pliables. Parmi les principaux points forts de l’appareil, on note ce design élégant rappelant celui du Galaxy Z Fold 2, sa lentille liquide qui permet au téléobjectif de prendre des photos de très près et sa fiche technique de haut vol (écran principal 8,01″ en WQHD+, Snapdragon 888 et batterie de 5020 mAh).

Malheureusement, Xiaomi a pris la décision de ne pas proposer le Mi Mix Fold sur le marché français, au grand dam des fans de la marque et de smartphones pliables. Ne rester plus qu’à espérer qu’un nouveau modèle passe enfin le pas et soit commercialisé dans l’Hexagone. Et si pour l’instant, Xiaomi n’a donné aucune information officielle concernant un éventuel successeur au Mi Mix Fold, le leaker réputé Digital Chat Station nous confirme bel et bien que le constructeur est à l’œuvre sur un nouvel appareil pliable.

Un Mi Mix Fold 2 déjà en préparation

L’informateur en profite même pour dévoiler plusieurs caractéristiques techniques de ce smartphone mystère. Selon ses dires, cet appareil pliable sera lancé par Xiaomi en fin d’année 2021 et il reprendra de nombreux éléments du Mi Mix Fold, tout en améliorant la formule par petites touches. Ainsi, on devrait retrouver le même design de pliage vers l’intérieur, comme le proposaient le Mi Mix Fold ou le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

En outre, l’appareil embarquerait un capteur principal de 108 MP, probablement signé Sony, et une batterie de 5000 mAh. Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que Xiaomi équipe cet hypothétique Mi Mix Fold 2 avec la prochaine puce de Qualcomm (ndrl : elle doit être lancée fin 2021), il faudrait finalement se « contenter » d’un surpuissant Snapdragon 888. Selon Digital Chat Station, ce smartphone sera lancé avant le nouveau processeur de Qualcomm.

Au rayon des améliorations, Xiaomi aurait visiblement décidé de booster la fréquence de rafraîchissement de l’écran principal et de l’écran secondaire, présent sur la face arrière du smartphone. Ainsi, la dalle principale profiterait d’une vitesse de rafraîchissement de 120 Hz, tandis qu’il faudra se contenter de 90 Hz pour l’écran secondaire. Pour rappel, le Mi Mix Fold proposait du 60 Hz seulement pour sa dalle principale. Bien entendu, il convient de prendre ses informations avec des pincettes tant que nous n’aurons pas eu confirmation de la part de Xiaomi.

