Xiaomi Mi MIX 4 : une recharge rapide de 200 W ?

Après deux ans d’absence, Xiaomi s’apprête à lancer le 4ème smartphone de la gamme Mi Mix. Le constructeur chinois devrait très probablement présenter et lancer en 2021, le Mi Mix 4. Le prochain smartphone devrait selon les dernières rumeurs, embarquer la plus puissante charge rapide du marché. On parle de 200W mais aussi une caméra sous écran.

Xiaomi n’a pas l’intention de rester les bras croisés et prépare d’ores et déjà son prochain smartphone phare qui devrait voir le jour avant la fin de l’année. Selon GizChina, le Xiaomi Mi MIX 4 devrait être lancé au cours du second semestre 2021.

Depuis le Xiaomi Mi MIX 3, sorti en 2018, le constructeur n’a pas sorti de nouveaux smartphones estampillés Mi Mix. Le Mi Mix Alpha, autre projet du constructeur n’a également jamais abouti. 2021 pourrait marquer une nouvelle ère dans ce sens avec l’arrivée très certaine du Xiaomi Mi MIX 4.

Xiaomi Mi Mix 4 : la recharge rapide la plus puissante du monde ?

Le smartphone disposerai d’un système de charge rapide de 200 W et surpasserait ainsi le Mi 10 Ultra, qui dispose pour rappel d’une charge rapide filaire de 120 W, d’une charge sans fil de 50 W et une charge inversée de 10W. Ce dernier est capable de se recharger complètement en seulement 23 minutes. Une prouesse.

Il convient de mentionner qu’il s’agirait peut-être d’un système de charge combiné de 200 W. Cela signifie que les 200W représenteraient la somme totale de la puissance de la charge rapide filaire, sans fil et inversée.

Quoiqu’il en soit, si ce chiffre de 200 W correspond bien à la puissance de la charge filaire, en sachant qu’une charge rapide de 65 W permet de recharger un smartphone ayant une accu de 4 000 mAh en environ 30 minutes, d’après nos calculs, avec 200 W, il serait donc possible de recharger le Xiaomi Mi MIX 4 en 10 minutes seulement. On demande à voir…

D’autres nouveautés dans les cartons

En plus de la recharge rapide 200 W, Xiaomi devrait également équiper son Mi MIX 4 d’un capteur photo positionné sous l’écran. Une nouveauté qui si elle est accompagnée d’autres aussi innovantes pourrait faire du Xiaomi Mi MIX 4, l’un des plus sérieux concurrent des derniers smartphones les plus haut de gamme dernièrement sortis. On pense bien évidemment aux Galaxy S21 Ultra de Samsung ou l’iPhone 12 Pro Max d’Apple mais aussi du OnePlus 9 Pro qui sera présenté le 23 mars prochain.

Source : GizChina