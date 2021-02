Xiaomi Mi 11 5G : un concurrent solide au Galaxy S21

Après la présentation en janvier 2021 de la Mi Watch Lite et du Mi Smart Speaker, Xiaomi vient enfin de lever le voile ce 8 février 2021 sur le Xiaomi Mi 11 5G, son nouveau smartphone phare. Le constructeur affiche ses ambitions avec cet appareil, qui est le premier de la marque à embarquer un Snapdragon 888, le dernier processeur de Qualcomm.

Par extension, il s’agit également du premier smartphone équipé de ce Soc disponible en France, puisque Samsung a préféré opter pour le Exynos 2100 pour les versions européennes du Galaxy S21 (les utilisateurs américains ont les modèles Snapdragon). Bien entendu, le Mi 11 5G compte bien marcher sur les plates-bandes du flagship de Samsung et de l’iPhone 12. Pour s’assurer sa place au soleil, le Mi 11 s’appuie sur une fiche technique solide.

En effet, le Snapdragon 888 s’accompagne de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128/256 Go d’espace de stockage interne selon la version choisie. Côté autonomie, on trouve une batterie généreuse de 4600 mAh. Xiaomi étant l’un des constructeurs les plus avancés dans ce domaine, on peut s’attendre à une optimisation de la gestion de l’énergie aux petits oignons. À vérifier durant notre test.

Xiaomi oblige, le Mi 11 profite de plusieurs fonctionnalités liées à la recharge : charge rapide 55W en filaire, 50W en mode sans fil et 10W en charge inversée. Bonne nouvelle, le chargeur rapide 55W est inclus dans la boite. La marque n’a donc pas souhaité marcher dans les pas d’Apple en supprimant le chargeur de la boite de l’iPhone 12.

Le Mi 11 et son écran fou en WQHD+

Passons ensuite à l’écran, l’un des arguments principaux de ce Mi 11 5G. Le smartphone arbore un écran AMOLED 6,81″ en définition WQHD+ « pour une clarté à couper le souffle ». En outre, il profite d’une technologie de couleurs 10 bits, « pour des transitions de couleurs fluides ». La fréquence de rafraîchissement est en 120 Hz, une excellente nouvelle pour les joueurs et les utilisateurs qui ne jurent que par la fluidité. Notez que la dalle est protégée par un verre de protection dernière génération : le Corning Gorilla Glass Victus, que l’on retrouve notamment sur le S21.

Et la photo dans tout ça ? Au revoir les gros blocs proéminents à la Samsung, Xiaomi opte pour un bloc carré aux angles arrondis dans lequel se trouve le triple capteur. Il se compose d’un capteur principal de 108Mp, d’un capteur ultra grand-angle de 13 Mp et d’un objectif macro de 5 MP. Sur la face avant, l’utilisateur profitera d’une caméra frontale poinçonnée de 20 MP.

Pour conclure cette présentation du Mi 11 5G, sachez que le smartphone fonctionne sous MIUI 12.5, la surcouche maison du constructeur basée sur Android 11. Cette ultime version de MIUI offre jusqu’à 15% de réduction de la consommation d’énergie d’après les dires de Xiaomi. À vérifier également. Pour l’heure, le Mi 11 5G est disponible en deux coloris : Bleu Horizon et Gris de minuit. Deux versions seront proposées à la vente : 8Go/128 Go à 749 € et 8Go/256 Go à 799€. Néanmoins, Xiaomi communiquera les prix et les dates de disponibilité du Mi 11 pour la France ce 16 février 2021. Nous mettrons à jour cet article à ce moment-là. En attendant, vous pouvez acheter l’appareil chez Gearbest à 708 € (livraison gratuite). Il s’agit d’une version chinoise, mais multilingue avec toutes les bandes de fréquence 4G/5G disponibles en France.