Xiaomi HyperOS : quelles nouveautés et quels sont les téléphones éligibles ?

Après 13 ans de bon et loyaux services, MIUI va tirer sa révérence. La surcouche logicielle de Xiaomi va faire place à un nouveau système : HyperOS. Qu’est-ce que ça va changer et quels appareils seront éligibles ?

Lors de la présentation du Xiaomi 14, la firme chinoise a mis en avant l’utilisation du prochain Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mais aussi la disponibilité prochaine de HyperOS, le remplaçant de MIUI. Si vous n’êtes pas au courant sachez que dernière ces 4 lettres se cache en fait la surcouche « made in » Xiaomi. Il s’agit en fait d’un logiciel qui va se greffer sur Android et changer les menus, les réglages et les applications par défaut.

MIUI est réputée pour changer drastiquement « l’emballage » de sorte qu’on reconnaît à peine Android. Les aficionados de la marque aiment ce style proche d’iOS qui tranche avec ce qui se fait ailleurs. Mais après 13 ans, Xiaomi a décidé de repartir de zéro et de lancer une nouvelle surcouche : HyperOS.

Un monde connecté avec son smartphone au milieu

Cette dernière apporte quelques nouveautés comme la fonctionnalité HyperConnect qui permet de faire communiquer tous les appareils Xiaomi du domicile. Il faut dire que la marque chinoise s’est fait une spécialité des objets connectés de l’électroménager et de la domotique : TV, écouteurs, montres connectées, mais aussi aspirateurs, friteuses, purificateurs d’air, caméras de surveillance, etc. Et la gamme est encore plus vaste en Chine ! Le but est de permettre à un utilisateur de lancer son smartcooker à telle heure, de finir de nettoyer le sol quand il rentre du travail tout en mettant une playlist, allumer la climatisation ou baisser le son de la TV si on sonne à la porte. Un monde hyperconnecté avec HyperOS à la baguette.

Un OS aux petits oignons…

HyperOS promet aussi d’être « optimisé ». À l’heure où le One UI de Samsung pèse 40 Go ou que l’Android des Google Pixel mange 20 Go, HyperOS promet de ne pas dépasser les 9 Go. Et comme à son habitude, Xiaomi pensera à tous ses clients, pas uniquement aux fortunés qui achètent des flagships. Si le déploiement de HyperOS commencera au premier trimestre 2014 avec les Xiaomi 14, 13T et 13, les appareils plus anciens et de gamme inférieure auront aussi le droit à leur surcouche de nouvelle génération. Le Xiaomi Redmi Note 9 sorti en juin 2020 serait a priori éligible. Pas mal. La liste complète se situe dans le tweet ci-dessous.

HyperOS mettra aussi l’IA au centre du système. Si le concept est un peu flou, les communicants parlent de la possibilité de retoucher des photos en utilisant l’Intelligence artificielle. Aidée par le Snapdragon 8 Gen 3 ? Enfin, outre les refontes graphiques des applications maison (photos, météo, notes, etc.), HyperOS proposera un assistant vocal baptisé HyperMind. C’est un terrain glissant, car on se souvient que même le géant Samsung n’a jamais réussi à imposer son Bixby. Pour faire percer son bébé,le fabricant devra faire en sorte de le faire répondre à plusieurs langues et proposer ce que Siri et les autres ne font pas…

Samsung One UI 6 can't reach the animation effect of Xiaomi HyperOS for the first time after being updated for 10 thousand times,Very smooth pic.twitter.com/xm69RNUmxy — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 27, 2023