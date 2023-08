Xiaomi : bientôt le grand retour des caméras pop-up ?

Vous souvenez-vous des caméras pop-up ? Très à la mode il y a quelques années, ces petits modules amovibles ont pourtant disparu peu à peu de nos smartphones jusqu’à ne devenir plus qu’un souvenir. Mais, selon des fuites récentes, Xiaomi pourrait les remettre au goût du jour.

Pour rappel, une caméra pop-up est un module rotatif ou coulissant qui sert de compartiment de rangement à la caméra frontale. Dans les années 2019 – 2020, de nombreux constructeurs en équipaient leurs smartphones pour diminuer la taille des bordures. On se souvient des OnePlus 7 Pro, des Xiaomi Mi 9T ou des Oppo Reno2 Z par exemple. Jusqu’à ce que la mode passe et que soudainement ces blocs disparaissent. Trop chers ? Pas assez solides ? Émergence des « poinçons » dans les écrans ?

Un brevet évocateur ?

Quelques années plus tard, donc, les caméras pop-up ou rotatives ont complètement disparu du marché. Et pourtant, il semblerait que Xiaomi s’apprête à faire le pari de leur retour. Ainsi, un brevet récemment déposé par la marque chinoise nous laisse découvrir le schéma de l’un de ses futurs modèles. Sur la documentation déposée par la marque, on découvre donc un concept avec un compartiment amovible pour, semble-t-il, activer ou désactiver l’appareil photo frontal.

Dans le résumé du document, on peut constater que le futur smartphone sera équipé d’un boîtier, intégrant un module de caméra, rétractable, au travers d’un mécanisme amovible. Pour l’heure, aucune information officielle sur l’appareil n’a été communiquée.

Un successeur bien trop fort ?

Si les caméras pop-up ont disparu pour cause de surcoût et de faible rentabilité, les fabricants n’ont cependant pas perdu de vue leurs espoirs de diminuer les bordures de smartphones. Ainsi, dans l’intervalle, une nouvelle technologie a fait son chemin et arrive à maturité. Il s’agit des caméras sous l’écran. Cette méthode consiste à rajouter un bloc d’écran transparent au sommet d’un smartphone, sous lequel est intégré le module de caméra frontale. Cependant, la méthode souffre de lacunes, notamment concernant la qualité des rendus.

Impossible donc de savoir si ce prototype verra le jour, mais il pourrait tout de même être le signe d’un retour en force de la caméra pop-up. Une manière pour la marque de peut-être renouer avec son passé.