Xiaomi 13 Ultra : prix et caractéristiques d’un colosse taillé pour la photo

Après le 13 et le 13 Pro, c’est au tour du Xiaomi 13 Ultra de pointer le bout de son nez. Ce smartphone Premium+ fait dans la démesure et met le paquet sur la photo. Présentation…

Pour l’instant, seuls les prix chinois ont été dévoilés (entre 795 et 966 €), mais avec les diverses taxes il faudra sans doute ajouter un gros billet pour s’offrir ce Xiaomi 13 Ultra. Il faut dire que ce smartphone attendu pour le mois de mai en France propose une fiche technique dopée. Il s’agit en premier lieu d’un gros bébé – à l’instar du Honor Magic5 Pro – avec un poids de 227 grammes avec une taille d’une planche à repasser (163 x 74 x 9 mm). L’appareil embarque un Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go à 1 To de stockage (UFS 4.0). L’écran AMOLED de 6,73 pouces (17 cm) affiche une définition de 3200 x 1440 pixels (522 DPI) avec un rafraîchissement de 120 Hz. Il propose une profondeur de 12 bits et une luminosité de 1300 nits avec un PWM de 1920 Hz pour ménager vos petits yeux fatigués. Côté batterie, on pourra compter sur un accu de 5000 mAh avec une charge rapide de 90 Watts (50 W en mode sans fil).

« All-in » sur la photo !

Mais comme nous vous l’avions dit, la marque chinoise met le paquet sur la photo avec pas moins de 4 capteurs de 50 mégapixels et des lentilles Leica. Le capteur principal est un Sony IMX989 de 1 pouce avec une ouverture variable (f/1.9 – f/4.0) et une focale de 23 mm. On compte ensuite 2 téléobjectifs stabilisés : un Sony IMX858 de 75 mm (zoom x3,3) et un second de 120 mm (zoom x5,2). Enfin, l’ultra grand-angle de 12 mm est aussi un IMX858 (c’était les soldes ou quoi?) avec un angle de vue de 122° et une ouverture f/1.8. La vidéo n’est pas en reste avec la possibilité de filmer en 8K à 24 fps à travers tous les objectifs. Du très, très lourd.

Un gadget pour le transformer en appareil photo ?

Enfin, il semblerait que Xiaomi commercialise un accessoire spécial permettant de transformer le smartphone en appareil photo. Ce gadget prendrait la forme d’une poignée pour améliorer l’ergonomie et la prise en main. Sur la photo on peut aussi voir un léger pare-soleil avec un filtre qui permettrait de protéger l’îlot photo ou d’ajouter une fonction polarisante pour atténuer les reflets…