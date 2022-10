Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro : date de sortie, prix et fiche technique

C’est la coutume maintenant : après un nouveau flaship au printemps, Xiaomi propose une version T en automne. Le 13 octobre, ce sont même deux appareils qui sortent avec un Xiaomi 12T et un 12T Pro. Au programme : de la photo XXL et de la charge rapide et 120 W…

À 599 € et 749 €, les Xiaomi 12T et 12T Pro affichent des caractéristiques très intéressantes. Leur sortie est prévue ce 13 octobre et on connaît naturellement déjà toute la fiche technique des deux appareils. Ils partagent le même écran : une dalle AMOLED de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels (446 DPI). Ils sont aussi pour point commun leur batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 120 Watts que nous avions testée sur le Xiaomi 11T Pro. Le plein en 19 minutes, ça change la vie ! Voici le reste de leur fiche technique…

Deux monstres de puissance

Xiaomi 12T

SoC MediaTek Dimensity 8100 gravé en 5 nm avec 4 cœurs A78 cadencé à 2,85 GHz et 4 cœurs A55 à 2,0 GHz

gravé en 5 nm avec 4 cœurs A78 cadencé à 2,85 GHz et 4 cœurs A55 à 2,0 GHz Triple caméra avec un Samsung ISOCELL HM6 108 mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle 8 MP (FOV 120° et ouverture f/2,2) et un capteur macro f/2,4

Xiaomi 12T Pro