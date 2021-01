Xbox Live Gold : Microsoft renonce à l’augmentation

Ce n’était pas forcément la meilleure idée du siècle. Ce vendredi 22 janvier 2021, Microsoft crée la surprise en annonçant une hausse subite des prix du Xbox Live Gold, le service d’abonnement obligatoire pour jouer en ligne sur les consoles Xbox. On vous le donne en mille, la nouvelle passe mal auprès des joueurs, surtout que Microsoft n’a pas été timide concernant les nouveaux prix : 8,99 € au lieu de 6,99 € pour un mois d’abonnement. La formule trimestrielle passe de 19,99 € à 23,99 €, tandis que l’offre semestrielle passe à 47,99 € contre 29,99 € auparavant. Soit une belle augmentation de 18 € tout de même.

On se doute que derrière cette hausse maladroite des tarifs se cache une stratégie bancale pour pousser les joueurs à s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate, une formule regroupant à la fois un abonnement au Xbox Game Pass, le service de jeux vidéo à la demande de Microsoft, et le Xbox Live Gold. En effet, ce Xbox Game Pass Ultimate ne coûte que 12,99 € alors même que le Xbox Live Gold est intégré à l’offre ! Il faut dire que Microsoft cherche à tout prix à rentabiliser le Xbox Game Pass, ce qui n’est pas le cas pour l’instant, malgré une offre dithyrambique, de très bonnes critiques et une offre permettant d’en profiter pour seulement 1 € pendant 3 mois…

Microsoft dérape et revient dans le droit chemin

Quoi qu’il en soit, les joueurs ont crié au scandale et quelques heures après l’annonce, Microsoft a finalement pris la parole. La firme de Redmond se confond en excuse, et assure que la grille tarifaire ne sera pas modifiée : « Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous faire le savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie essentielle du jeu et nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur nous tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier le prix du Xbox Live Gold », s’excuse Microsoft.

Le constructeur poursuit : « Nous transformons ce moment en une occasion d’aligner davantage le Xbox Live sur la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience. Pour les jeux gratuits, vous n’aurez plus besoin d’être membre de Xbox Live Gold pour jouer en ligne à ces jeux sur Xbox. Nous nous efforçons de mettre en œuvre ce changement dès que possible dans les mois à venir », garantit le géant américain.

Microsoft est donc revenue sur l’augmentation des prix, mais également sur une vieille hérésie. En effet, tandis qu’il n’est pas nécessaire d’être abonné à un service en ligne pour joueur à des jeux multijoueurs gratuits, ou free-to-play, sur PlayStation, Nintendo Switch ou PC, il était impératif d’être abonné au Xbox Live Gold pour pouvoir joueur à Fortnite ou à Apex Legends par exemple. Ce n’est désormais plus le cas, et ce n’est pas trop tôt. Bon, il faudra toutefois attendre quelques mois, comme l’a précisé Microsoft dans sa déclaration.

