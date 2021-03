Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux disponibles en mars 2021

Qui dit début de mois dit nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass ! On fait le point sur les titres disponibles sur consoles, PC et Xcloud.

Nous sommes en début de mois, et comme d’habitude les abonnés au Xbox Game Pass vont pouvoir mettre la main sur une nouvelle fournée de jeux sur consoles, PC et via le cloud. Mais avant de rentrer dans le détail, faisons un bref rappel de ce qu’est le Xbox Game Pass. Ce service plutôt novateur s’apparente à un Netflix du jeu vidéo.

Le principe est plutôt simple : en échange d’un abonnement mensuel ou annuel, le joueur peut accéder à plus de 300 jeux sur les consoles Xbox One et Xbox Series X/S et à plus de 100 jeux sur PC. Pas de temps d’utilisation limité, vous pouvez jouer à vos jeux autant que vous voulez tant que vous restez abonné. Et tant que le jeu reste dans le catalogue. Plusieurs formules sont proposées : Console, PC et Ultimate, respectivement affichées à 9,99 €, 3,99 € et 12,99 € (l’offre Ultimate est en ce moment à 1 € pour un mois si vous souhaitez essayer !)

La plus intéressante reste évidemment la formule Ultimate qui vous permet de profiter de l’ensemble des jeux du catalogue, et ce sur toutes les plateformes (PC, consoles Xbox, Xcloud). En outre, être abonné au Xbox Game Pass Ultimate vous permet également d’accéder à des contenus bonus, de bénéficier de réductions à l’achat de certains titres et même d’être d’office abonné au Xbox Live Gold (jeu en ligne, 4 titres gratuits à télécharger par mois, etc.)

Pour résumer, si vous cherchez une option pour jouer à des centaines de jeux à moindre prix, le Xbox Game Pass est fait pour vous. D’autant que le service est voué à devenir de plus en plus attractif. Rappelez-vous, en septembre 2020 Microsoft a réalisé le hold-up du siècle en rachetant Zenimax Media pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars.

Il s’agit de la maison-mère de nombreux studios de renom, comme Bethesda Game Studios (Skyrim, The Elder Scrolls), Arkane (Dishonored, DeathLoop), id Software (Doom, Wolfenstein) ou encore Tango Gameworks (The Evil Within 1 et 2). En d’autres termes, tous les futurs jeux de ces studios seront disponibles sur le Game Pass pour tous les abonnés, sans surcoût. Plutôt sympa de pouvoir jouer aux derniers jeux sans débourser 70 € par titre.

Les nouveaux jeux disponibles en mars 2021

Maintenant que le Game Pass n’a plus aucun secret pour vous, attardons-nous sur les sorties du mois de mars 2021 :

Madden NFL 21 – 1er mars (Console via EA Play)

Football Manager – 4 mars (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition – 4 mars (Console et PC)

NBA 2K21 – 4 mars (Console et Xcloud)

Star Wars Squadrons – Mars (Console via EA Play)

NHL 21 – Avril (Console via EA Play

Les jeux qui quittent le service en mars 2021

Si des jeux arrivent, des jeux s’en vont également. On fait le point sur les titres qui quittent le service ce mois-ci :

Alvastie Chronicles – 15 mars (Console et PC)

Astrologaster – 15 mars (PC)

Bloodstained : Ritual of the Night – 15 mars (Console et PC)

Kona – 15 mars (Console)

The Witcher 3 : Wild Hunt – 15 (Console)

Rappelons enfin que les offres Ultimate et PC sont en ce moment à seulement 1 € au lieu de 12,99 € et 9,99 €. L’occasion de jouer en illimité pour un tout petit prix…

Source : Microsoft