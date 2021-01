Xbox Game Pass : le Netflix du jeu vidéo pour 1 € (-92%)

Le Xbox Game Pass est un service sur abonnement permettant de jour à un catalogue de plus de 200 jeux sur PC et console Xbox. Une sorte de Netflix du jeu vidéo qui révolutionne la manière de consommer ce médium. Voyons comment cela fonctionne, quels sont les prix et à quels jeux peut-on jouer…

Le Xbox Game Pass est un abonnement qui permet d’accéder à environ 100 jeux console et 100 jeux PC. Vous devez télécharger et installer les titres et ils seront disponibles hors connexion, mais ils ne seront tout simplement plus accessibles si vous vous désabonnez du service.

Le prix est de 9,99 € pour les consoles (Xbox One, One S, One X et Series S/X) et 9,99 € pour les PC. Mais pour la version Ultimate à 12,99 €, Microsoft a fait très fort avec l’offre PC cumulée à l’offre console, la possibilité de jouer depuis un appareil Android depuis le cloud pour certains jeux, l’accès au catalogue EA Play (d’une valeur de 3,99 €) et un abonnement Xbox Live Gold (valeur 6,99 €). Si on devait additionner le prix de ces offres, cela reviendrait à plus de 30 € : il s’agit donc d’une aubaine, même si vous ne désirez jouer que sur console ou que sur PC.

C’est d’autant plus intéressant qu’en ce moment Microsoft propose une offre pour tester le Xbox Game Pass Ultimate pour 3 mois à 1 € : largement de quoi vous faire une idée. Et c’est très avantageux puisqu’avec le programme Games with Gold vous avez au moins 4 jeux qui sont offerts par mois avec le Xbox Live Gold.

Mais à quoi peut-on jouer ?

Comme il s’agit du service de Microsoft, vous avez accès à tous les jeux de la marque dès le jour de leur sortie ainsi que toutes les exclus Xbox. Ce sera par exemple le cas de Halo : Infinite dans ces prochains mois. Mais sur le Xbox Game Pass, on a aussi du titre indé, des productions AAA avec des jeux comme Among Us, Doom Eternal, Dragon Quest XI, Flight Simulator, Rainbow 6 Siege, Jedi Fallen Order, Sea of Thieves, Resident Evil 7, No Man’s Sky, Les Sims 4, Gears 5, Forza Motosport 7, FIFA 20, Destiny 2, Battlefield 5, MotoGP 20, Yakuza Kiwami 2, GreedFall, The Witcher 3…

Avec cet abonnement vous profitez aussi de réductions sur les jeux et les DLC que vous désirez acheter. Avec les abonnements Ultimate, les réductions du Gold sont aussi de la partie. Du coup, la Xbox Series S et proposée à 299 € (200 € de moins que la Series X) est devenu une formidable porte d’entrée vers les jeux next-gen malgré son absence de lecteur optique.

