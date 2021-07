Xbox Cloud Gaming : nous l’avons testé sur PC !

Vous avez un Xbox Game Pass Ultimate ? Vous pouvez maintenant jouer en streaming à tous les jeux du Xbox Cloud Gaming sur votre PC, mais aussi sur Mac et iOS ! Si vous êtes un peu perdu avec tout ce qui se passe en ce moment chez Microsoft, voici un petit cours de rattrapage et notre impression sur le service.

Commençons par définir quelques notions si vous n’avez pas suivi de près les évolutions des offres et fonctionnalités chez Microsoft.

Le Xbox Game Pass est une sorte de Netflix du jeu vidéo : vous payez un abonnement mensuel de 9,99 € pour profiter d’un accès illimité à un catalogue de 400 jeux. Il existe une version console (Xbox One / Xbox Series) et une version PC, mais l’intégralité du catalogue n’est pas présente chez les deux. Par exemple on pourra jouer à Fligh Simulator uniquement sur PC et Halo Infinite sera une exclusivité console.

Le Xbox Game Pass Ultimate coûte 12,99 € et cumule la version console, la version PC, le catalogue EA Play (les jeux Star Wars, les FIFA, etc.) et le Xbox Live Gold. Et comme si cela ne suffisait pas, cette offre propose aussi ce Xbox Cloud Gaming. Notez qu’en ce moment, vous pouvez en profiter pour 1 €.

Doom Eternal sur un PC pourri à 60 fps

Ce dernier, appelé xCLoud il y a encore quelque temps, n’est pas à confondre avec le « jeu distant » qui consiste à streamer sur son mobile les jeux qui sont installés dans votre console.

Avec le Xbox Cloud Gaming, vous jouez sans avoir besoin d’installer les jeux, il suffit de parcourir les titres du catalogue sur votre navigateur et de jouer. Alors qu’il était réservé à certains joueurs inscrits, il est maintenant disponible pour les utilisateurs de PC, Mac et iOS. Il vous faudra une bonne connexion, une manette et un navigateur compatible (Edge, Chrome ou Safari). Le système est encore en rodage, mais il s’agit d’un très sérieux concurrent à Stadia par exemple. Le jeu ne tourne pas sur votre machine, mais à distance sur une Xbox Series X. Chez vous, sur un PC avec une configuration modeste, vous pouvez jouer jusqu’en 1080p à 60 fps.

Tous les titres du Game Pass ne sont pas compatibles, mais on compte quand même quelques perles comme dont Doom Eternal, Yakuza Like a Dragon, Destiny 2, les Fable, les Fallout, les Gears of War, les Forza, GTA V, les Halo, Mass Effect Andromeda, des jeux indés en pagailles… Une centaine de jeux au total.

Le Xbox Cloud Gaming sur PC

1/ Vos identifiants Microsoft

Sur un navigateur compatible, allez vers https://www.xbox.com/fr-FR/play et entrez vos identifiants Microsoft. Si vous n’avez pas de compte Xbox Game Pass Ultimate, il faudra vous en fournir un ici.

2/ Le catalogue de jeux

Vous pouvez parcourir le catalogue en cherchant par genre : Classique, indépendant, Pour la Famille, Sport et Courses, Jeu de Tir, Action et Aventure, Plate-forme et Combat.

3/ Le « nuage » est prêt !

Lorsque vous avez choisi votre jeu, le service va analyser les prérequis : votre connexion, la présence d’une manette et si votre navigateur est compatible. Vous êtes prêt à lancer le jeu.

4/ Un cloud gaming à peaufiner

En haut à gauche, vous pouvez mettre en route le micro, activer le mode plein écran et quitter le jeu. Notez que les titres sont en versions anglaises. Bien sûr votre progression sera sauvegardée tout comme vos succès. Bon, il y a encore des lags et quelques bugs, mais il ne faut pas oublier que c’est encore une version bêta. Il est préférable de jouer avec un câble Ethernet et avec une connexion solide. Avec notre petit ADSL à 10 Mb/s, il nous a été impossible de jouer à un FPS normalement. Avec un jeu en 2D (BattleToads) ou plus modeste (Nimbus le Trublion), c’est beaucoup plus jouable. À 20 Mb/s, c’est déjà mieux pour les titres gourmands. Nous reviendrons sur cette fonctionnalité dans quelques semaines pour voir si les choses s’améliorent.

