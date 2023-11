X / Twitter : la modération a-t-elle touché le fond ?

Depuis le 25 août 2023, un règlement pour les services numériques est entré en vigueur en Europe : le Digital Service Act. Ce texte vise à réguler les actions des réseaux sociaux, notamment en imposant le rendu d’un rapport de transparence annuel, véritable état des lieux de la plateforme. Début novembre donc, c’était le tour de X ; dans son rapport, le réseau d’Elon Musk présente, entre autres, l’état de ses équipes de modération. Et honnêtement, ça n’est pas très reluisant.

La modération Twitter en chiffres

Dans ce rapport, on en apprend plus sur le nombre de modérateurs humains mis à contribution sur Twitter. Ces équipes sont classées par langues : tout d’abord, l’anglais, avec près de 2 294 collaborateurs. Loin derrière, l’allemand, 81 modérateurs, puis l’arabe, 12, l’italien, 2, ou encore l’hébreu, 2. Et pour le français ? 52 modérateurs sont consacrés aux posts dans la langue de Molière, pour près de 13 millions d’utilisateurs concernés. Quand on sait que la France détient la palme des propos violents…

Modération sur X : la France détient la palme des propos violents et illicites. Les signalements de contenus, suppressions et suspensions pour propos violents et haineux sont les plus nombreux en France, loin devant l’Allemagne et l’Espagne. ⤵️ https://t.co/Y4Q1OtDGVC — L'Express (@LEXPRESS) November 5, 2023

Des équipes réduites depuis le rachat

Alors, logiquement, on peut se demander pourquoi l’un des principaux réseaux sociaux se retrouve avec des équipes de modération exsangues ? Tout remonte, vous vous en doutez, à l’arrivée d’Elon Musk à la tête de la plateforme. Lors de son rachat de Twitter, le multimilliardaire a procédé à la rupture de 4 400 contrats de prestation, sur les 5 500 que comptait l’entreprise.

Pire, le départ de ces collaborateurs s’est fait dans la précipitation : aucun plan de réorganisation n’a été mis en place à l’époque, pas plus qu’aujourd’hui. Cerise sur le gâteau, 80% des effectifs supprimés étaient affectés à la modération de diverses zones du globe. Résultat, un an plus tard, la modération de X, anciennement Twitter, est en crise.

L’Europe lance une enquête

Une situation qui a mené l’Europe à lancer une grande enquête sur les conditions de modération par le réseau social, en octobre dernier. Du côté de la plateforme, on rassure : les équipes sont impliquées, performantes et soutenues par une suite technologique à base d’IA et d’algorithmes sémantiques.

Des propos pourtant contredits par les faits : les récents évènements au Moyen Orient ont été l’occasion de débordements sur le réseau social, montrant l’incapacité chronique de la modération de X à gérer tout événement massif sur la plateforme.