X/Twitter : des appels audio et vidéo façon WhatsApp ?

Elon Musk continue la mue de Twitter. Devenue X, la plate-forme opère changement sur changement au grand dam d’une certaine frange d’utilisateurs. La dernière nouveauté en date concerne l’ajout des appels vocaux et vidéo depuis les messages privés. Le but est de transformer X en une messagerie complète à la manière de ce qu’on peut trouver chez WhatsApp.

Who’s the first person you video call on Twitter X #ElonMusk pic.twitter.com/FK1T7BYQuM

Amusant, car Meta, en lançant Threads, voulait marcher sur les plates-bandes de Twitter en ajoutant des fils de conversation dans Instagram. Pas de bol, la mayonnaise n’a pas pris.

Reste à savoir si – à l’inverse – les utilisateurs de Twitter sont prêts à utiliser leur appli comme une messagerie. Apparemment ce n’est pas la volonté de tout le monde. Sur X, un utilisateur a tweeté : « Si vous m’appelez sur Twitter, je vous bloque encore plus vite que je si je raccrochais ». Notez que seuls les utilisateurs Premium peuvent appeler quelqu’un et recevoir des appels d’autres détenteurs d’abonnements. Il faudra aussi que la personne qui veut vous appeler ait envoyé au moins un message écrit auparavant afin d’éviter de se faire appeler par n’importe qui dans le cas où les DM seraient « ouverts ».

La fonctionnalité est accessible en se rendant dans Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Messages Privés. Déjà disponible sur iOS, cette option n’est pas encore déployée sur toutes les versions d’Android. Notez enfin que pour chiffrer tout ça, Musk a entamé des discussions avec Moxie Marlinspike, le créateur de Signal… Bien vu.

if you video call me on Twitter I’m blocking your ass quicker than I can hang up 😵 pic.twitter.com/ARDT6zACZq

— Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2023