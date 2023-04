Wyylde : le site de rencontres libertines qui ne fait pas dans la dentelle

Le monde des rencontres en ligne a évolué au fil des années pour offrir une variété de plates-formes adaptées à tous les types de relations. Parmi ces plates-formes, Wyylde se distingue en tant que site de rencontres libertines avec des fonctionnalités uniques et un prix abordable. Créé en 2001, Wyylde ne fait pas dans la dentelle.

Le Facebook du sexe

Sorte de Facebook du sexe, le site propose des rencontres libertines sous toutes ses formes : échangisme, échange de photo, de vidéo, plan webcam, triolisme, exhibition, mélangisme, côte-à-côtisme, fétichisme, voyeurisme, etc. L’une des principales caractéristiques de Wyylde est sa communauté active et bienveillante. Le site compte des centaines de milliers de membres, ce qui offre aux utilisateurs une grande variété de profils à découvrir et à interagir. Wyylde met un point d’honneur à offrir un environnement respectueux et sécurisé où les membres peuvent exprimer leurs envies et leurs fantasmes en toute confidentialité. Les fonctionnalités offertes par Wyylde sont conçues pour faciliter les rencontres et rendre l’expérience utilisateur agréable et excitante.

Les avantages de Wyylde

Parmi les principaux atouts de Wyylde, on compte :

Des profils détaillés : les utilisateurs peuvent créer des profils détaillés avec des informations sur leurs préférences, leurs fantasmes et leurs attentes. Les profils peuvent être personnalisés en fonction des envies de chacun, ce qui permet de trouver des partenaires compatibles plus facilement.

Des recherches avancées : Wyylde propose une recherche avancée qui permet aux membres de rechercher des partenaires en fonction de différents critères tels que l’âge, la localisation, les centres d’intérêt, les préférences sexuelles, etc. Cela permet de trouver des partenaires correspondant à ses critères spécifiques.

Le chat en direct : le site offre un chat en direct qui permet aux membres de communiquer instantanément et de faire connaissance. Cela facilite les échanges et permet de créer des connexions plus rapidement.

Les albums photos et vidéos : Les membres peuvent créer des albums photos et vidéos pour partager leurs moments coquins avec d’autres membres. Cela permet de se familiariser avec de potentiels partenaires et créer une ambiance coquine.

Les événements et soirées : Wyylde organise régulièrement des événements et des soirées libertines dans différentes régions pour permettre aux membres de se rencontrer en personne et de vivre des expériences réelles.

6,66 €/mois ? C’est moins cher que Netflix !

En ce qui concerne les prix, Wyylde propose un système de tarif dégressif. Pourquoi dépenser 14,90 € pour un mois lorsque vous pouvez opter pour la formule trimestrielle à 9,97 €/mois ? Mais l’offre préférée des nouveaux arrivants c’est la formule annuelle qui revient à payer seulement 6,66 €/mois : c’est deux fois moins cher qu’un abonnement Netflix ! Et c’est quand même un peu mieux…