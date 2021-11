Wyylde : le réseau social des rencontres libertines et échangistes

Sur Facebook, tous les contenus sexuels sont prohibés et toute atteinte à cette sacrosainte loi peut vous offrir une belle suspension de votre compte pour quelques jours, voire même un bannissement pur et simple de votre profil. Si vous avez envie d’avoir plus d’indépendance sur le spectre des possibilités, vous trouverez refuge chez Wyylde qui se veut le temple de la liberté sexuel pour ceux qui veulent partager plus que des photos.

Le Facebook du sexe

Wyylde ne s’est justement jamais caché de son but premier qui est de devenir le Facebook du sexe. Ici, on assume d’être un réseau social qui facilite les rencontres sexuels entre les abonnés. Le site jouit d’une ergonomie qui rappelle fortement son chaste grand frère. On crée son profil, on partage les informations que l’on veut et, surtout, on fait partie d’une communauté de personnes intéressées par des rencontres sexuelles. Pas de tabou, rien de malsain et tout le monde y trouve son bonheur. Homme, femme, hétéro, gay, bi, LGBT+, adultère, libertins, échangisme… Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Car, oui, Wyylde propose également un contenu payant.

Au moment de vous inscrire, on vous demande de compléter votre profil et quelles sont vos attentes en venant sur Wyylde. Plusieurs réponses sont bien sûr possibles parmi une nuée, allant de votre orientation sexuelle jusqu’à votre description physique. Une fois inscrit, vous pouvez alors entrer en contact avec les autres abonnés, qu’ils soient à côté de chez vous ou à l’autre bout du monde. Tout dépendra évidemment de la suite que vous voulez donner à ce premier contact. Si vous êtes en France, il est plus facile de faire de l’échangisme avec votre voisin de palier qu’avec des Japonais sur l’archipel. Ici, vous pouvez partager tout ce que vous voulez au niveau du contenu. Pas de censure et si vous voulez dévoiler certaines parties de votre anatomie plus que d’autre, que bien vous en prenne, vous êtes le seul à mener votre barque. Tout ici vous facilitera les rencontres, l’important étant de se faire plaisir et de les rendre possible. Grâce à la communauté, il vous sera très simple d’organiser des soirées entre amoureux du sexe.

Un Oscar pour Wyylde ?

Sur la page d’accueil du site, les créateurs de Wyylde annonce la couleur comme des hippies 4.0 :

Nous, on considère que la sexualité n’est pas taboue. Elle peut s’épanouir de manière exclusive ou non-exclusive, seul, en couple ou encore à plusieurs. Bref, soyez libres de la vivre comme vous l’entendez ! Sur Wyylde, peu importe votre âge, votre expérience, votre origine, vous êtes sûr de trouver des membres qui correspondent à vos envies. Cette diversité est aujourd’hui ce qui fait la force et la singularité du réseau social. Alors profitez-en, ces espaces de liberté sont rares.

Avec de telles promesses de bien-être et de bonheur partagé, on ne peut qu’applaudir. Le site propose de nombreuses options pour que vos attentes soient claires aux yeux de ceux qui se connecteront avec vous. Vous pouvez même signifier que vous êtes en vacances pour des entrevues privées hors de vos terres. Aujourd’hui, la communauté est forte de plus de 5 millions d’abonnés et de plus de 700 000 visites quotidiennes. Il existe même la possibilité de faire des lives sur le site et il y en a plus de 1 000 par jour.

Même si ce n’est pas la taille qui compte, l’abonnement GOLD à Wyylde est dégressif suivant sa longueur. Pour un mois, il faudra débourser 14,90€. Pour un trimestre, ce sera 9,97€/mois. L’offre la plus intéressante est bien sûr celle qui vous propose un an de plaisir pour 6,66€/mois.

Wyylde est une alternative crédible à d’autres sites de rencontres un peu glauques qui a pour lui la qualité de s’assumer totalement sur son offre, tout en ayant travaillé son interface pour en faire une vraie communauté. Vous y trouverez la liberté, la vraie.

À voir également, notre top des sites et applis de rencontre, qu’il s’agisse de rencontres sexe ou de rencontres sérieuses.