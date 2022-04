Wyylde : le réseau social des rencontres coquines à seulement 6,66 € !

Wyylde ne se cache pas d’être un mélange entre un site de rencontre et un réseau social. Véritable Facebook du sexe, la plate-forme assume complètement son côté décomplexé. Si vous êtes à la recherche d’une aventure, que vous soyez un homme ou une femme célibataire, un couple hétéro, gay ou avec un homme bi ou une femme bi, Wyylde vous proposera des rencontres en adéquation avec ce que vous cherchez : échangisme, échange de photo, de vidéo, plan webcam, triolisme, exhibition, mélangisme, côte-à-côtisme, fétichisme, voyeurisme, etc.

Du contenu très explicite

Pour cela, il suffit de créer un profil le plus détaillé possible (tatouage, piercing, expérience dans l’échangisme), même si vous avez le choix de garder des détails « secrets » ou à découvrir afin d’entretenir la curiosité. Et quand des liens se nouent, vous pouvez choisir d’accueillir vos contacts ou de vous déplacer… Même si les membres du site sont très corrects avec des profils vérifiés, il faut que vous sachiez que Wyylde est un réseau qui ne prend pas de gant : c’est graphiquement explicite avec des images crues, mais c’est pour ça que l’on est là, non ?

La nouveauté chez Wyylde c’est la diffusion vidéo en live. Les membres peuvent en effet diffuser en direct depuis un téléphone mobile où qu’ils soient. C’est très interactif et cela ouvre de nouvelles possibilités aux membres…

Une communauté très active

Il y a énormément de profils différents et ces derniers sont vérifiés. Les faux comptes sont immédiatement repérés et fermés manu militari. Il faut dire que la communauté est très active : les adhérents ne souhaitent pas que leur site préféré ne devienne le terrain de jeu de plaisantins ou de malhonnêtes. Wyylde c’est plus de 500 000 visiteurs par jour et entre 12 000 et 25 000 membres connectés en même temps ! Vous êtes en voyage d’affaire ou en vacances ? Wyylde propose de vous trouver des profils qui correspondent à vos attentes lorsque vous n’êtes pas chez vous puisqu’en temps normal, vos partenaires potentiel(le)s sont suggéré(e)s en fonction de la distance qui vous sépare d’eux. C’est quand même plus pratique !

Seulement 6,66 € par mois !

Comme pour tous les sites de ce genre, l’inscription est gratuite, mais il faudra un abonnement pour profiter de tous les services. L’avantage de Wyylde ce sont ses tarifs dégressifs. Pourquoi dépenser 14,90 € pour un mois lorsque vous pouvez opter pour la formule trimestrielle à 9,97 €/mois ? Mais l’offre préférée des nouveaux arrivants c’est la formule annuelle qui revient à payer seulement 6,66 €/mois : c’est deux fois moins cher qu’un abonnement Netflix ! Et c’est quand même un peu mieux…