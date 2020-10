Wondershare PDFelement : créez, modifiez et manipulez des PDF de manière simple et abordable

Wondershare PDFelement est un logiciel d’édition de fichier PDF très complet. Véritable concurrent d’Adobe Acrobat DC, cette solution toute-en un permet de créer, de modifier ou de gérer les différents aspects d’un PDF le plus simplement du monde. Disponible pour Windows, MacOS, Android et iOS, c’est le produit qu’il vous faut pour vos PDF, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Il existe quantité de logiciels qui promettent monts et merveilles lorsqu’il s’agit de PDF. La vérité c’est que la plupart du temps, ces derniers font correctement lire ces fichiers, mais cela devient plus compliqué lorsqu’il s’agit de les créer ou même de les modifier. Wondershare PDFelement va vous simplifier la vie.

Il s’agit en effet d’un puissant logiciel qui va non seulement lire, mais aussi manipuler les PDF. Il est possible de remplir ou créer des formulaires, des champs, de scanner directement depuis le logiciel, de combiner plusieurs fichiers ou de séparer les pages d’un PDF volumineux.

Création, édition, conversion

Vous devez partir de zéro avec un nouveau projet qui nécessite un PDF ? Ne cherchez pas plus loin ! PDFelement va vous permettre de choisir l’arrière-plan, d’ajouter des images, des formulaires, des liens hypertextes, des filigranes, d’éditer en-têtes et pieds de page puis de générer votre PDF que vous pourrez convertir vers les formats les plus répandus : Excel, PowerPoint, JPEG, GIF, PNG, HTML, EPUB et même entre différents types de PDF (A-2u, A-2a, A-3u, etc.)

Wondershare PDFelement propose aussi une fonction OCR : vous voulez récupérer le texte contenu dans une image pour pouvoir le modifier ou le copier-coller ? Plus besoin de se ruiner dans un logiciel de reconnaissance optique de caractères !

Une économie de 40 € en ce moment !

Si vous n’avez pas l’habitude de manier un éditeur PDF, ne vous inquiétez pas. Wondershare PDFelement vous accompagne avec des vidéos tutoriels sur YouTube, plusieurs outils d’aide en ligne, une base de données avec les situations les plus fréquemment rencontrées, des guides et surtout un chat direct en cas de pépin. Alors qu’Adobe Acrobat Standard DC coûte la bagatelle de 15,59 €/mois (avec engagement d’un mois soit 187,08 € par an), Wondershare PDFelement Pro coûte seulement 89 € par an pour exactement les mêmes fonctionnalités… Ne traînez pas pour saisir cette offre puisque normalement le prix est de 129 €.