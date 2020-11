Wondershare Filmora X : montage vidéo simple et puissant

Simple sans être simpliste, Filmora X est une solution puissante qui permet de monter vos films, d’ajouter des effets et encore tout un tas de choses… On ne sait jamais, vous pourriez y prendre goût et vous transformer en Spielberg !

Filmora X est une version plus puissante du logiciel high-tech Filmora. Il s’agit d’une solution de montage vidéo accessible, mais proposant de solides arguments. Importez facilement vos rushs, titrez/sous-titrez, coupez, fusionnez, ajoutez une bande-son, une voix off, des filtres, etc. Il existe bien sûr de nombreux logiciels de montage vidéo de ce type, mais FilmoraX a plus d’un tour dans son sac…

Fonctionnalités et avantages

Les fonctionnalités sont légion :

– Mise en correspondance automatique des couleurs : permet de faire correspondre les couleurs entre deux scènes qui n’auraient pas été exposées ou étalonnées de la même manière. Apportez une touche professionnelle à vos créations !

-Keyframing : contrôle du nombre d’images par seconde pour accélérer ou ralentir une scène. Cela permet de créer des séquences dynamiques du plus bel effet.

-Audio Ducking : gestion du volume avancée mettant en corrélation deux pistes audio. Lorsque l’une augmente son volume, l’autre baisse le sien en conséquence.

-PiP: intégrer une photo ou une vidéo dans le champ (image dans l’image)

Mais on compte aussi une option de stabilisation vidéo, une réduction des bruits parasites, le fameux «motion tracking» et différents modes de zoom. Filmora X est capable de gérer des vidéos jusqu’en 4K sans problème.

Des effets saisissants…

Filmora X permet aussi d’ajouter des filtres : arrêt sur image, clonage, remplacement du visage, effet «bug» ou «Hollywood», stop-motion, simuler l’intérieur du casque d’Iron Man, tremblement, TV, etc. À la manière d’Instagram, il suffit de sélectionner son filtre pour qu’il soit immédiatement appliqué sur la vidéo. Exportez ensuite votre projet au format que vous désirez ou envoyez-le directement sur vos réseaux sociaux.

Filmora X c’est la solution idéale pour réaliser vos films de vacances, vos vidéos promotionnelles, sportives, éducatives. C’est aussi un logiciel de choix pour les YouTubeurs qui ne veulent pas s’encombrer avec de lourds (et chers) logiciels de montage.

Ici, c’est du tout en un et on vous prend par la main. On trouve aussi de nombreux tutoriels sur Internet pour vous aider dans vos projets. Côté configuration requise, c’est aussi très accessible puisque nous l’avons fait tourner avec un Intel Core i3 et 4 Go de RAM (même s’il vous faudra plutôt 8 Go de RAM pour le montage en 4K). L’application FilmoraGo pour smartphone Android et iPhone est une alternative mobile à Filmora X. Ces deux logiciels appartiennent à la même famille.

La seule différence réside dans le fait que Filmora X est un logiciel PC & Mac tandis que FilmraGo est dédié aux mobiles. Cette dernière permet de faire des montages vidéo simples sans passer par un ordinateur : coupez, collez, partagez, appliquez des filtres, recadrez… tout ça depuis votre téléphone.