Connaissez-vous Wizbii ? Non ? Nous non plus avant d’être tombé sur un « Shorts » YouTube qui nous a fait tomber de notre chaise. Si le but de Wizbii est tout à fait louable, la communication est très étrange…

Wizbii est un site qui propose tout simplement de vous faire obtenir des informations sur les aides sociales d’état, régionales ou locales que vous pouvez obtenir. Destinée avant tout aux jeunes, il suffit de remplir un formulaire et de se laisser guider : logement, parents, fratrie, étude, projet de voyage, BAFA, service civique, sport, fiscalité, etc.

Au bout de 7 minutes, Wizbii sait tout sur vous.

Au final on vous fait le récapitulatif de vos droits en fonction des critères que vous avez renseigné. Avec notre profil fictif d’étudiant pauvre, le site nous annonce 190 € d’APL (Aide Personnalisée au Logement) et 145 € de bourse du CROUS.

Cela semble plausible, mais une personne dans cette situation précaire aurait forcément fait ces démarches sans Wizbii, non ? Admettons que non. Wizbii s’engage alors à faire les démarches pour vous. Très bien, mais il va falloir justifier votre situation avec des documents. Pourquoi ne pas directement faire son propre compte à la CAF ou ailleurs ? À notre sens, le seul intérêt de Wizzbi c’est de dénicher des aides inconnues au bataillon et spécifiques. Pourquoi pas…

Pour Wizbii l’intérêt c’est que ces aides peuvent être transférées sur un compte B for Bank à 4 €/mois.

Selon Wikipédia, jusqu’en novembre 2022, l’entreprise se rémunérait en percevant un pourcentage des aides que ses clients obtenaient. Comme cette méthode peu orthodoxe a vite fait le bad buzz, la société a changé son fusil d’épaule.

Une communication maladroite

Mais si nous parlons aujourd’hui de Wizbii, c’est pour sa communication pour le moins étrange. Nous sommes en effet tombé sur un « Shorts » YouTube où un jeune éphèbe type « influenceur à Dubaï » lit le commentaire fictif d’un de ses prétendus « followers » : « Vous faites comment pour gratter les aides de letat ?? Les démarches casse la tête » (sic) .

Et le jeune avec un anneau dans le nez de répondre : « Si tu as entre 18 et 30 tu peux recevoir 2 à 3000 € d’aides de l’état chaque année ! Et si t’as la flemme de faire les démarches, va sur Wizbii Money ! Si tu veux des aides de l’état sans te casser la tête, clique ici ! »

On compte une petite dizaine de vidéos du même acabit avec des acteurs qui jouent les influenceurs et les mêmes messages martelés :

Facile

5 minutes

2000/3000 €

Wizbii s’occupe de tout.

Mais la palme du cynisme est décernée à cette vidéo où un jeune qui ne tient pas en place crie : « Qu’est-ce que tu attends : dépouille l’État ! »

Maladroit, non ? Et quel mépris pour les jeunes.

On laisse entendre qu’il est possible de détrousser l’État avec des subterfuges alors qu’il s’agit d’aides auxquelles les gens ont naturellement droit. C’est d’autant plus gênant quand se rappelle la récente affaire « Mertel »…