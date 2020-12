Windows : des virus dans vos extensions Chrome et Edge !

Des chercheurs en sécurité informatique ont identifié 28 extensions malveillantes sur Google Chrome et Microsoft Edge. Elles contiennent des malwares capables d’inonder les utilisateurs de publicités.

Les chercheurs en sécurité informatique d’Avast ont découvert en septembre 2020 l’existence de 28 extensions malveillantes disponibles sur Google Chrome et Microsoft Edge. Au premier abord, ces extensions semblent inoffensives. Elles prétendent offrir des fonctionnalités supplémentaires en lien avec des applications populaires comme Facebook, Instagram ou Vimeo.

Au total, ces extensions ont été téléchargées plus de trois millions de fois. Seulement, ces extensions abritent en réalité plusieurs malwares. Une fois installées sur votre machine, le logiciel malveillant qu’elles contiennent se charge de rediriger votre trafic Internet pour ouvrir des dizaines de pages web et de publicités. Le but étant évidemment de les monétiser à votre insu.

Cerise sur le gâteau, ces extensions malveillantes se contentent d’inonder les utilisateurs de spams publicitaires. Elles sont également capables de collecter toutes les URL visitées ainsi que de nombreuses données personnelles appartenant aux utilisateurs : adresse mail, adresses IP, heures et habitudes de connexion, nom et prénom, date d’anniversaire, etc. Autant d’informations susceptibles d’être revendues à prix d’or ou/et d’être utilisées dans des campagnes de phishing.

Attention #Phishing : des chevaux de Troie ont été identifiés par Avast dans 28 différentes extensions de navigateurs pour Chrome ou Edge, notamment des add-ons concernant Instagram ou le téléchargement de vidéos. Liste complète dans l'article. #Malware https://t.co/3FUroRNb1R pic.twitter.com/CTV1YzOG6V — Defakator (@DEFAKATOR_Off) December 18, 2020

Des extensions malveillantes plutôt sournoises

Après avoir mené l’enquête pendant plusieurs semaines, les chercheurs en sécurité informatique n’excluent pas la possibilité que les développeurs de ces extensions aient intégré directement le malware. « Ils auraient pu être actifs pendant des années sans que personne ne s’en aperçoive », affirment les experts d’Avast.

En effet, ces logiciels malveillants sont développés pour faire en sorte de rester en sommeil quelques jours après leur installation. Cela permet d’éviter d’éveiller les soupçons avant de passer à l’action. Voici la liste des 28 extensions infectées :

Direct Message for Instagram

Direct Message for Instagram TM

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Universal Video Downloader

Video Downloader for Facebook

Video Downloader for Facebook

Vimeo Video Downloader

Vimeo Video Downloader

Volume Controller

Zoomer for Instagram and Facebook

VK UnBlock. Work fast.

Odnoklasssniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram TM

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for Youtube

SoundCloud Music Downloader

The New York Times News

Instagram App with Direct Message DM

Avast a évidemment prévenu Google et Microsoft de sa découverte. Les deux entreprises ont affirmé qu’ils allaient prochainement bannir l’intégralité des extensions infectées de leur store respectif. Les utilisateurs sont également invités à les supprimer le plus rapidement possible.

Source : 20 minutes