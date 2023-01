Windows 12 : toutes les infos sur le prochain OS de Microsoft

Microsoft prépare déjà le futur et des informations concernant Windows 12 circulent dans les travées de la toile. On fait le point.

Il y a un peu plus d’un an, Microsoft lançait Windows 11 en pensant générer un nouveau mouvement de foule. Il n’en fut rien. Selon StatCounter, c’est son grand frère version 10 qui détient encore près de 70% des parts du marché et le dernier venu n’en a conquis qu’un peu plus de 16%. Il faut dire que ce dernier a subi de plein fouet la pénurie de composants et la fabrication de PC équipés du dernier système d’exploitation en a été fortement impactée. Si on rajoute à ça certains problèmes de comptabilité, le tableau se ternit fortement. L’heure est donc à la réflexion sur la suite et elle s’appellera sans surprise Windows 12. Voilà ce que l’on en sait jusqu’à présent.

Windows 12 : pour redorer le flambeau !

Alors, ne mentons pas, ce que l’on en sait, officiellement, c’est rien du tout ! Néanmoins, de nombreuses personnes bien informées ont mis la main sur des sources d’informations à qui nous pouvons faire confiance. C’est le cas par exemple du très crédible Windows Central qui annonce que Windows 12 devrait sortir en 2024, Microsoft souhaitant proposer une nouvelle interface tous les 3 ans à partir de maintenant. En toute logique, pour motiver les récalcitrants, cet OS devrait être disponible en tant que mise à jour gratuite à ceux possédant les versions 11 et 10. C’est déjà ça de gagné…

Lors d’une présentation Microsoft en octobre 2021, la société de Redmond a utilisé une interface jamais vu alors qui pourrait être la première ébauche de cet opus à venir. Windows Central en a réalisé une maquette mettant en avant quelques « innovations » : une barre de tâches flottantes aux angles arrondis, une de recherche détachée et flottante en haut de l’écran, et enfin l’heure, la date et autres infos en haut à droite comme on peut déjà le voir chez macOS.

Selon la rumeur, Windows 12 serait pensé pour une utilisation optimale aussi bien sur PC de bureau que sur des machines à l’écran tactile qui n’utilisent pas de souris/clavier. Il ne nous reste plus qu’à attendre la sortie d’informations officielles pour en avoir le cœur net. En tout cas, les designers fantasment à fond sur la prochaine mouture de Windows comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.