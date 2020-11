Windows 10 : une mise à jour obligatoire !

Dès le 8 décembre 2020, tous les utilisateurs devront migrer vers la version 1909 de Windows 10, qu’ils le veuillent ou non. En effet, la version 1903 lancé en mai 2019 ne sera bien plus supportée par Microsoft.

Après avoir imposé ses applications payantes, Microsoft continue de forcer le passage. En effet, le constructeur s’apprête à déployer une mise à jour automatique de Windows 10. Et autant le dire de suite, vous n’aurez pas d’autres choix que de la télécharger. Les utilisateurs de la version 1903 de l’OS de Microsoft devront obligatoirement migrer vers la version 1909 dès le 8 décembre 2020, date du déploiement de la nouvelle MaJ.

Voyez-vous, la version 1903 a été lancée en mai 2019. En temps normal, chaque MaJ est supportée pendant six mois et lance ensuite place à à une itération. Seulement, la crise sanitaire est venue bouleverser les plans de Microsoft. En temps normal, une nouvelle MaJ aurait dû débarquer en décembre 2019.

Migration obligatoire

Après dix mois de retard, Microsoft a donc décidé d’opérer une migration forcée, pour des questions de sécurité. La firme a commencé à informer ses utilisateurs de la procédure, et le déploiement de la MaJ devrait se faire progressivement. Sauf erreur de compatibilité, les utilisateurs de la version 1903 passeront donc sous la version 1909, également appelée Mise à jour de Mai 2020 (20H1).

Pour rappel, cette mise à jour annuelle importante a apporté de nombreuses nouveautés, mais également de multiples problèmes. Au rayon des nouvelles fonctionnalités, la MAJ 20H1 a intégré la prise en charge du Ray Tracing, une technologie qui permet de simuler le comportement physique de la lumière et d’offrir un rendu cinématographique en temps réel. Les dernières cartes graphiques Nvidia comme les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 sont compatibles Ray Tracing.

Les prochaines cartes AMD, les Radeon RX 6000, prendront également en charge le Ray Tracing, une première pour l’équipe rouge (NDLR : surnom d’AMD). En outre, la MaJ 20H1 marque une refonte complète du moteur de recherche, l’arrivée de nouvelles options pour les mal voyants, des améliorations de performance pour les disques durs classiques et une refonte du gestionnaire de tâches.

Si vous voulez éviter de migrer sous la 20H1, il est possible de passer directement sur la toute dernière version de Win10, à savoir la 20H2 lancée en octobre 2020 (la seconde grosse mise à jour annuelle de Windows 10). Pour ce faire, il faudra se rendre dans les Paramètres, puis direction Mise à jour et sécurité > Windows Update. En procédant de la sorte, vous vous éviterez deux MaJ forcées et consécutives.

