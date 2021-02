Après la mise à jour majeure du mois de mai 2020, l’année 2021 sera marquée par le déploiement d’une nouvelle MAJ de Windows 10 particulièrement importante. Appelée Sun Valley, elle a pour ambition de proposer une interface flambant neuve et d’intégrer une multitude de fonctionnalités inédites. En attendant son déploiement, les membres du programme Insider peuvent déjà s’essayer à certaines fonctionnalités en avant-première.

La build 21318, disponible via le canal dédié aux développeurs, offre par exemple une refonte du célèbre copier-coller. Comme vous le savez peut-être, il existe depuis peu une autre manière de copier-coller, outre le raccourci CTRL-C + CTRL V. En effet, depuis quelques versions de Windows 10, il est également possible de le faire via la commande Win+V.

Cette commande vous permet d’accéder à un historique de vos copier-coller, le tout synchronisé entre vos différents appareils (PC, tablette, smartphone, etc.). Ces informations apparaissaient dans un tableau de bord assez simpliste. Via cette dernière build, Microsoft a décidé de complexifier et d’étoffer le tout, via l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

En premier lieu, il sera désormais possible de coller « comme texte », en d’autres termes de coller votre contenu sans la mise à jour d’origine, ce qui inclut la police, les liens, les couleurs employées, le gras et l’italique, etc. En outre, les utilisateurs pourront facilement épingler un élément précédemment copié-collé pour le réutiliser ensuite, si besoin est. En outre, et dans le cas où la synchronisation entre les appareils ne s’effectue pas automatiquement, vous pourrez forcer le processus. Enfin, Microsoft en profite pour joindre à ce tableau de bord le panneau d’emoji, normalement accessible via Win+;.

Un hommage au créateur du copier-coller

Pour rappel, cette refonte du copier-coller sonne comme un hommage, quelques jours seulement après le décès ce 19 février 2021 du créateur du copier-coller : Lawrence Tesler. Ce diplômé de l’université de Stanford, spécialisé dans les interactions entre les humains et les machines, avait travaillé pour Amazon, Apple, Yahoo et le centre de recherche de Xerox, entreprise inventrice du photocopieur xérographique. « Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Larry s’est éteint lundi, veuillez vous joindre à nous pour honorer sa mémoire », écrit Xenos sur son compte Twitter officiel peu après la mort de l’informaticien.

Source : Le Monde