Windows 10 : Microsoft fait une pause dans les mises à jour

Microsoft vient d’annoncer aux utilisateurs de Windows 10 et aux administrateurs informatiques qu’aucune mise à jour ne sera déployée en décembre 2020. Le géant américain souhaite donner un peu de répit à ses équipes à l’approche des fêtes de fin d’année. De fait, le mois de décembre marquera donc une pause dans le calendrier des mises à jour mensuelles du système d’exploitation.

D’ordinaire, Microsoft publie chaque mois des mises à jour optionnelles en parallèle des patchs Tuesday, les fameuses mises à jour de sécurité obligatoires. Ces MaJ secondaires permettent aux utilisateurs d’essayer en avant-première les nouveautés qui vont être intégrées à Windows 10 via les prochaines mises à jour annuelles.

« En raison du peu d’opérations pendant les vacances et le Nouvel An occidental, il n’y aura pas de preview pour le mois de décembre 2020″, rappelle Microsoft dans une note publiée sur l’Assistance. En règle général, la firme de Redmond s’organise de la sorte :

La première semaine de chaque mois est baptisée Semaine A. Elle est réservée au déploiement des correctifs pour Microsoft Office

La semaine B est dédiée à l’arrivée du patch Tuesday

Les semaines C et D sont quant à elles prévues pour accueillir des mises à jour facultatives et/ou des aperçus de correctifs non liés à la sécurité

Microsoft n’a pas l’habitude de suspendre ses MAJ

Il faut préciser que Microsoft n’a pas pour habitude de suspendre ou ralentir le rythme du déploiement des mises à jour Windows 10. La dernière fois que le géant américain a stoppé ses MaJ, c’était en mars 2020 à l’occasion du premier confinement. À cette époque, l’épidémie de Covid-19 commençait à se répandre un peu partout dans le monde. Microsoft avait alors choisi de reporter le déploiement des MAJ, la priorité étant clairement ailleurs à ce moment-là.

La compagnie américaine a repris la diffusion des MaJ facultatives en juillet 2020, lorsque la situation sanitaire s’était améliorée. Pour rappel, Microsoft vient également d’annoncer que tous les utilisateurs de Windows 10 devront migrer obligatoirement vers la version 1909 de l’OS dès le 8 décembre 2020.Microsoft a décidé d’opter pour une migration forcée, pour des questions de sécurité.

« Le 8 décembre 2020, toutes les éditions de Windows 10 version 1903 et de Windows 10 Server version 1903, arriveront en fin de support. Après cette date, les appareils fonctionnant avec ces éditions ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité et de qualité », a prévenu Microsoft.

