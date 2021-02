Windows 10 : les applications Android s’invitent sur PC

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour de Windows 10 à destination des membres Insider. Elle permet d’ouvrir ses applications Android directement sur son PC. Pratique et intuitif.

Depuis quelques années maintenant, Microsoft a décidé de se rapprocher doucement, mais sûrement de Google et Android. Il faut dire qu’avec l’abandon de Windows Phone, l’entreprise américaine n’a plus vraiment de raison de faire la guerre à la firme de Mountain View. De fait, Microsoft a multiplié les fonctionnalités permettant de relier Android à Windows.

Depuis juin 2020, il existe l’application Assistant votre téléphone – Lien avec Windows, qui offre un pont entre votre smartphone Android et votre PC sous Windows. Grâce à cette appli, vous pouvez accéder directement à vos SMS, passer des appels, ou consulter votre galerie photo depuis votre ordinateur. Or, en ce lundi 1er février 2021, Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour Windows 10 à destination de tous les utilisateurs.

En effet, il est désormais possible de lancer ses applications Android préférées directement sur son PC sous Windows 10. Jusqu’alors, cette fonctionnalité était réservée aux membres Windows Insider, mais après plusieurs semaines de test, Microsoft est visiblement prêt à la rendre disponible pour tous. Toutefois, il faudra répondre à quelques exigences pour en profiter.

Réservée aux propriétaires d’appareils Samsung d’abord

Pour l’heure, seuls les propriétaires de smartphones Samsung peuvent profiter de cette fonctionnalité. Cela concerne notamment les récents Galaxy S20, S20+, S20 FE et Galaxy S20 Ultra. L’intégralité des appareils pliables de la marque est également concernée comme le Galaxy Fold, le Galaxy Z Fold 2 5G ou le Galaxy Z Flip.

Dans la liste des smartphones compatibles, on retrouve par ailleurs de nombreux appareils de milieu et d’entrée de gamme du constructeur sud-coréen, comme le Galaxy A50, A70, A80, ou encore le A90 5G. Si vous êtes dans cette situation, vous pourrez lancer vos applications Android sur votre PC sous Windows 10. À ce sujet, Microsoft précise que les applis sont lancées dans leur propre fenêtre et peuvent être épinglées à la barre des tâches.

« Profitez de la puissance de votre mon Téléphone grâce à l’intégration de la fonction Lien vers Windows pour certains appareils Samsung afin d’accéder instantanément aux applications mobiles de votre téléphone directement à partir de votre PC Windows 10. Il n’est pas nécessaire d’installer, de vous connecter ou de configurer vos applications sur votre PC, ce qui vous fait gagner du temps.

Vous pouvez facilement épingler vos applications mobiles préférées à votre barre des tâches ou le menu « Démarrer » sur votre PC pour un accès rapide et facile. Lorsque vous lancez une application, elle s’ouvre dans une fenêtre séparée en dehors de l’application Your Phone vous permettant de faire du multitâche. Ainsi, si vous devez répondre rapidement à une conversation, consulter vos réseaux sociaux, ou commander de la nourriture, vous pouvez le faire rapidement en utilisant le grand écran de votre PC, votre clavier, votre souris, votre stylet aux côtés de vos autres applications PC ! ».

Source : Ginjfo