Windows 10 21H2, quelles améliorations ?

Microsoft généralise sa mise à jour de Windows 10

Débutée à l’automne 2021, la mise à jour de Windows 10 s’accélère depuis le 20 janvier 2022. Les utilisateurs de la version 20H2, dont la fin de vie est programmée au 10 mai 2022, sont donc en passe de passer au niveau supérieur. Le géant de l’informatique procède ainsi de façon progressive pour passer à une nouvelle version, et ce afin d’éviter les problèmes de compatibilité des différents pilotes et matériels.

En janvier 2022, les développeurs du système d’exploitation ont terminé de réparer les différents bugs de la nouvelle version. Les migrations forcées des appareils commencent donc dès à présent. Windows 10 21H2 est la première version de Windows 10 à délaisser le cycle de mises à jour bisannuel pour se calquer sur celui de Windows 11. Mais contrairement à Windows 11 qui est basé sur la plateforme « Cobalt », Windows 10 utilise la plateforme « Vibranium » . Par ailleurs, la mise à jour de Windows 10 est cumulative et ne demande pas l’installation d’une remise à niveau complète de son PC.

Les changements dans la version 21H2

L’arrivée de WPA3 H2E

S’il ne s’agit pas d’une révolution de Windows 10, la version 21H2 propose des améliorations non négligeables. La première est la prise en charge du Wi-Fi « WPA3 H2E » qui garantit une meilleure connexion au réseau internet.

L’amélioration du travail en réseau

De manière générale, le travail en réseau devrait être simplifié. Au cœur de chaque entreprise, sa bonne prise en charge est indispensable pour garantir les performances des collaborateurs. Mais on constate que si Windows 10 21H2 participe à simplifier son contrôle, les professionnels devront quand même se tourner vers un logiciel de gestion de réseau proposant différents outils de surveillance. Ces solutions sont primordiales car elles permettent une automatisation des réseaux, une surveillance des performances et une analyse de la bande passante. Point crucial, ces outils proposent une gamme d’auxiliaires de gestion des adresses IP, des ports de communication et des configurations. Un bon logiciel de gestion du réseau allié à la mise à jour de Windows 10 devrait ainsi améliorer les conditions de travail en entreprise.

L’introduction de Cloud Trust

On souligne également une plus grande pénétration du Cloud dans le système d’exploitation. Windows Hello Entreprise bénéficiera ainsi de Cloud Trust, une nouvelle méthode de déploiement via le Cloud. Ainsi, les mots de passe ne seront plus obligatoires, grâce à la gestion du serveur Cloud.

Les avantages du WSL

Parmi les nouveautés, on trouve l’activation du calcul GPU dans le sous-système WSL. La version 2 du WSL est déjà disponible pour tous les utilisateurs de Windows depuis 2020. Cette nouvelle étape dans l’implémentation du GPU devrait contribuer à accélérer les performances de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle. De plus, les bugs devraient être réparés plus rapidement et plus facilement grâce aux mises à jour régulières de WSL, rendues possibles via Windows Update.

Les bugs solutionnés et l’activation des appareils mobiles

Enfin, plus de 32 bugs ont été solutionnés par Microsoft. Parmi les plus notables, on trouve les problèmes récurrents de panne de Windows Management Instrumentation et des soucis de stockage. Pour couronner le tout, Microsoft a activé 1 400 politiques de gestion des appareils mobiles, répondant ainsi à une attente des utilisateurs.

Microsoft indique que Windows 10 21H2 devrait être pris en charge jusqu’en 2026. Quant aux éditions Windows Home et Pro, leur prise en charge est garantie jusqu’en 2025. Cela signifie que d’autres mises à jour sont à prévoir et que des innovations seront probablement proposées. On peut notamment espérer davantage de nouveautés concernant le Cloud.