WiFi dans l’avion : comment ça marche, combien ça coûte ?

Pour faire simple, deux systèmes existent pour diffuser un réseau WiFi dans un avion. D’un côté, principalement pour les vols continentaux, des relais d’antennes au sol communiquent avec l’aéronef pour lui donner accès à Internet. Placés le long des lignes aériennes, ces dispositifs à faibles coûts sont cependant limités par la géographie. Ainsi, ils ne sont pas adaptés à certaines zones accidentées, mais encore moins aux mers et océans.

Relais d’antennes ou satellites

Alors, pour donner accès au WiFi dans un long courrier, une autre solution existe. Il s’agit de l’Internet par satellite, plus cher et un peu plus complexe. L’information, qui part de l’avion, est transmise à un relais dans l’espace qui lui-même communique les données à une antenne sur le globe. Pour fonctionner, dans un cas comme dans l’autre, l’avion doit être équipé d’une antenne et de box WiFi.

Plus lent que le WiFi classique

Ces deux solutions vont de paire, et tout au long du trajet, l’avion peut alterner entre l’une et l’autre pour garantir un Internet stable aux passagers. Stable ne veut cependant pas dire rapide. En effet, un certain nombre de facteurs contraignent la qualité du signal, avec une vitesse de pointe aux alentours de 30 à 40 Mbps. Cependant, même si les technologies de WiFi embarquées s’améliorent constamment, la plupart des vols sont limités à des débits inférieurs, aux alentours de 15 à 20 Mbps.

Combien coûte le WiFi à bord d’un avion ?

Logiquement, cette option n’est pas gratuite à bord de tous les avions. Ainsi, un grand nombre de compagnies proposent cette possibilité sous forme d’option premium, même si elle commence à exister sous forme gratuite, avec une performance bien plus limitée. En moyenne, comptez entre 4 € et 30 € pour un service WiFi standard. Certaines compagnies proposent des forfaits plus élevés, comme Virgin Airlines, 49,95 $. D’autres, comme JetBlue, proposent un accès gratuit pour de la navigation basique en ligne.

Don’t mean to rock the boat Delta, but we’ve had free wifi since 2013. pic.twitter.com/ZkAAj1gbsU — JetBlue (@JetBlue) January 7, 2023

Une solution sans danger ?

On a tous connu l’époque du mode avion, évocateur d’un risque pour les systèmes de l’appareil causé par les smartphones. Aujourd’hui encore, certaines compagnies demandent de désactiver les communications de l’appareil durant tout le trajet, même si au sein de l’UE le mode avion n’est plus obligatoire depuis 2014. Mais quid du WiFi ? Globalement, les constructeurs d’aéronefs ont fait de grosses avancées en matière de sécurité des communications, limitant grandement les risques d’interférences. Pour limiter les risques, la plupart des pays ont d’ailleurs défini des bandes passantes réservées au secteur aéronautique.

L’alternative du LiFi

Si le WiFi se démocratise rapidement au sein des différentes compagnies aériennes, elle pourrait être remplacée tout aussi vite. En effet, une technologie arrive à maturité, plus sûre et plus rapide, le LiFi. Il s’agit d’une technique de communication passant par des signaux lumineux, qui s’apprête à faire son arrivée sur nos appareils mobiles. Parfaitement adaptée aux espaces fermés, sans aucune interférence sur les fréquences, cette solution pourrait devenir une alternative sérieuse aux réseaux de communication conventionnels dans les avions.

D’autant qu’une autre question reste en suspens, aujourd’hui encore, celle de la 5G. Une technologie qui pose encore question quant à son impact sur le bon fonctionnement des avions ainsi que des tours de contrôle.