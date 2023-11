WhatsApp : vous allez payer pour cette fonctionnalité !

Le saviez-vous ? Dans le calcul de votre espace de stockage sur le Drive, Google ne prend pas en compte les sauvegardes WhatsApp ! Plutôt pratique si vous êtes un utilisateur récurrent de la plateforme, cette politique de sauvegarde touche malheureusement à sa fin. En effet, Google vient d’annoncer dans un communiqué qu’à partir de Décembre, les sauvegardes WhatsApp seront progressivement prises en compte dans le stockage utilisé.

Une histoire de stockage

Pour rappel, si vous n’êtes pas abonné au service Google One, vous disposez de 15 Go de stockage gratuit avec votre compte Google. Cet espace inclut tout un ensemble de données : Gmail, photos, sauvegardes d’applications… À partir de décembre 2023, donc, vos sauvegardes WhatsApp seront aussi comptabilisées dans l’usage de ces 15 Go : historiques de conversations, médias, vidéos, chaque élément sauvegardé aura donc un impact sur l’espace utilisé.

Préparez vous au changement

Selon votre usage de WhatsApp, les sauvegardes peuvent représenter un poids plus ou moins conséquent. Alors, pour ne pas être pris au dépourvu, il est important de bien préparer ce changement dans la politique de Google. Tout d’abord, concernant le timing : en décembre, la modification concerne les utilisateurs de WhatsApp Bêta. Pour le reste des utilisateurs, cette nouvelle politique de sauvegarde sera appliquée progressivement durant le premier trimestre 2024.

Ensuite, il faut identifier la masse de données présente au sein de votre application WhatsApp. Quelle quantité de conversations est stockée, idem pour les photos, les vidéos ainsi que les fichiers partagés. Vous pouvez, aussi, directement consulter le poids de vos sauvegardes WhatsApp en consultant le fichier dédié sur votre Drive, afin d’anticiper l’impact futur sur votre espace de stockage.

Cela étant fait, si la sauvegarde WhatsApp est trop volumineuse, deux choix s’offrent à vous. Il est, bien sûr, possible de souscrire à un abonnement Google One, afin de disposer de plus d’espace. Mais, si vous ne souhaitez pas dépenser, vous pouvez tout simplement désactiver les sauvegardes cloud :

Depuis votre Compte , accessible depuis la barre supérieure de l’application.

, accessible depuis la barre supérieure de l’application. Rendez-vous dans Discussions .

. Accédez à Sauvegarde des discussions .

. Sous l’onglet Paramètres Google Drive , cliquez sur Sauvegarder dans Google Drive .

, cliquez sur . Appuyez sur Jamais, ou Seulement lorsque j’appuie sur Sauvegarder.

Attention : ce choix vous empêchera de récupérer vos données WhatsApp en cas de perte, vol ou changement de smartphone. Pensez alors à faire une sauvegarde de votre application directement sur PC !