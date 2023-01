WhatsApp : Votre compte piraté pendant votre sommeil !

Une méthode de hacking tellement simple et pourtant très efficace. Voilà comment résumer la dernière mode chez les pirates s’attaquant à vos comptes WhatsApp. À la nuit tombée, comme beaucoup de personnes, vous éteignez sans doute votre téléphone ou bien vous passez en mode Avion avant de vous endormir (nous vous conseillons plutôt d’utiliser le mode Coucher…)

C’est à ce moment qu’un pirate va tenter de se connecter à votre compte ; sans les identifiants, la tentative va échouer, envoyant sur votre smartphone un SMS de récupération avec un code PIN. Bon, jusque-là, tout va bien. Vraiment ?

The attacker clicks on the option that the SMS didn't arrive and asks for a verification by phone.

WhatsApp call you. You're sleeping. It goes to Voicemail. The voicemail stores the automated voice with the pincode that the attackers are trying to obtain.

