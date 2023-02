WhatsApp : vos messages vocaux transformés en texte

Chez WhatsApp, on n’est pas vraiment du genre à se tourner les pouces en regardant le ciel. Comme vous pouvez le voir toute l’année sur ce site, les nouvelles fonctionnalités sont légion et ne manquent jamais l’appel de l’amélioration. Ces dernières semaines, nous avons eu droit à la possibilité de mettre un message vocal en statut, de s’envoyer des messages, de paramétrer un proxy, de mener des sondages dans les conversations… C’est un peu tous les jours Noël pour les utilisateurs de la messagerie de Meta. Aujourd’hui encore, elle nous propose une nouveauté qui peut s’avérer bien utile.

WhatsApp : c’est dans les vieux vocaux qu’on fait les meilleurs textes

Comme souvent avec les mises à jour de WhatsApp, les nouvelles fonctionnalités ne sont pas disponibles pour tout le monde en même temps. Cela commence d’abord par les utilisateurs qui font partie des testeurs bêta avant de s’élargir petit à petit à tous. Dernièrement, une fonctionnalité bien particulière a fait son apparition. Vous pouvez en effet maintenant convertir un message audio en texte. Ainsi, si vous ne pouvez pas écouter le message, celui-ci peut se transformer en retranscription de voyelles et de consonnes. Cela peut être très pratique si vous êtes dans un endroit qui ne vous permet pas d’écouter le message ou tout simplement pour les personnes atteintes par exemple de surdité et qui ne pourraient donc pas, dès le départ, l’écouter. Plusieurs langues semblent en plus prises en compte.

Il semblerait que cette nouvelle possibilité ne soit pour l’instant disponible que sous iOS mais il ne fait aucun doute qu’elle le sera bientôt également sous Android. On imagine mal en effet les développeurs de WhatsApp laisser les plus de 5 milliards d’utilisateurs sous l’OS de Google sur le bord de la route. Notons que cette fonctionnalité qui débarque bientôt est attendue depuis septembre 2021. Tout vient à point à qui sait attendre…