WhatsApp : une nouvelle fuite dévoile le numéro du Père Noël !

Peut-être que vous n’aurez pas tout ça, mais à minima vous recevrez une vidéo unique dont vous pourrez rédiger le contenu. En effet, cette année encore vous (mais surtout vos enfants) pourrez recevoir une vidéo personnalisée du Père Noël. Et quel enfant ne serait pas émerveillé de recevoir un message vidéo de ce gros barbu affable ? Comme il n’est pas toujours évident de le croiser au centre commercial ou distribuant les cadeaux le soir de Noël, Bouygues Telecom a renouvelé son opération #AllôPapaNoël. Les enfants pourront donc en toute simplicité contacter le Père Noël sur sa ligne privée. Les temps changent et le bonhomme le plus aimé et le plus attendu à Noël est à la page niveau technologie.

L’IA au service de Noël

Pour réaliser ce rêve de gosse, vous devrez vous rendre sur l’application WhatsApp et envoyer un message au 06 25 12 25 12. Par la suite, rédigez le texte que vous souhaitez voir le Père Noël réciter à votre enfant. Ne soyez pas avare en détails. Le Père Noël est censé tout connaître, du prénom de l’enfant à la liste de cadeaux ou encore ses bonnes actions, s’il y en a, ce qui avec les enfants de nos jours n’est pas franchement garanti. Un conseil : attention à rédiger le texte sans émojis, car le Père Noël, qui n’est pas la boule la plus brillante du sapin ne sait pas les interpréter. Les vidéos personnalisées sont le fruit d’un travail effectué par une intelligence artificielle (on n’arrête pas le progrès !) et le résultat est franchement bluffant, dans notre test, la vidéo a été reçue en quelques secondes.

Et voici le résultat :

Noël en avance

L’opération a débuté le 22 novembre et offre la possibilité de vivre la magie de Noël pendant un mois. Vous pourrez obtenir jusqu’à 15 vidéos du Père Noël en direct de la Laponie depuis son atelier, son bureau ou encore devant son traineau. À compter du 1er décembre, il se pourrait même que certains aient la chance de croiser la Mère Noël et de gagner quelques cadeaux. Elle est aussi généreuse que le Père Noël ! On saute donc sur l’occasion de mettre des étoiles dans les yeux des enfants et de leur faire vivre durant un mois la magie de Noël. Cette année encore, le Père Noël n’aura jamais été aussi proche, de quoi rendre heureux petits et grands.