WhatsApp : une nouvelle fonction pour envoyer des messages vidéo !

WhatsApp est une application de messagerie instantanée très populaire avec 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Une nouvelle fonctionnalité intéressante a été découverte dans la version bêta de WhatsApp sur iOS. Comme à chaque fois, ce sont les experts du site WABetaInfo qui sont à l’origine de cette découverte.

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de s’envoyer de courts messages vidéo. Il s’agit juste d’ajouter un visuel aux messages vocaux déjà existants. Ces courtes vidéos seront chiffrées de bout en bout. Un gage de sécurité pour les intervenants qui montre cependant certaines limites : les messages ne pourront ni être sauvegardés ni transférés. Des messages vidéo courts qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à ce qu’on peut déjà trouver sur Telegram. Même la limite de 60 secondes est copiée sur le concurrent. Cette nouvelle option n’est pas encore disponible pour le grand public et il n’y a pas de date précise annoncée pour sa sortie, mais à chaque fois que WABetaInfo trouve une nouvelle fonctionnalité cachée dans le code, elle finit toujours par sortir de manière officielle…

WhatsApp tests the ability to send video messages

