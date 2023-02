WhatsApp : une nouvelle fonction pour envoyer des images qualité HD

C’est le site WABetaInfo qui l’indique dans un article : les équipes de Meta développent une nouvelle fonctionnalité pour la version bureau de WhatsApp. Celle-ci permet de sélectionner la qualité des images partagées dans les conversations.

WhatsApp reportedly plans to let users send photos in original quality https://t.co/4EPLtOwCci pic.twitter.com/pCi42cgLlU

— The Verge (@verge) January 23, 2023