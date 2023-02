WhatsApp : une nouvelle fonction pour corriger les messages envoyés

WhatsApp, c’est plus de 5 milliards de téléchargements sur le Play Store de Google. Oui, vous avez bien lu ! 5 milliards ! Alors ça ne veut pas dire qu’autant d’humains s’en servent quotidiennement, c’est vrai, mais même en termes de terminaux Android, on peut facilement se rendre compte que ce chiffre est colossal. La messagerie de Meta fait toute l’année de gros efforts pour être de plus en plus complète et propose toujours de nouvelles fonctionnalités distillées au compte-gouttes.

Vous pourrez par exemple bientôt transformer vos messages vocaux en format texte ou envoyer des photos en haute qualité et des vidéos 4K dans une limite de 2 Go. Mais une nouveauté est attendue plus que les autres depuis bien longtemps et devrait arriver dans les mois, voire semaines à venir, c’est la possibilité de corriger des messages déjà envoyés.

WhatsApp mérite une bonne correction

Il est vrai que ne pas pouvoir corriger un message envoyé est très gênant, d’autant plus que WhatsApp est souvent utilisé dans le milieu professionnel. Laisser passer une grosse faute peut ainsi se montrer problématique pour certains utilisateurs. On peut aussi imaginer modifier un message agressif que l’on aurait envoyé sous le coup de la colère… La fonctionnalité salvatrice qui permettra de corriger les messages envoyés devrait donc être déployée dans un avenir proche, les ingénieurs de chez Meta étant en train de travailler dessus depuis des mois. Elle vous permettra d’ éditer les messages jusqu’à 15 minutes après l’envoi. Si vous devez relire votre message, cela devrait vous prendre moins de temps que ça. Cette possibilité (qui existe chez les concurrents, ne serait-ce que chez Skype ou Slack) sera d’abord disponible pour ceux qui sont inscrits à la version bêta de l’application avant d’être petit à petit déployée à tous.

Nous vous en parlerons à nouveau à ce moment-là pour un petit tuto.