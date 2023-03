WhatsApp : un carton jaune et des pratiques douteuses

Vous le savez, WhatsApp a fait le forcing en 2021 pour faire accepter ses nouvelles conditions d’utilisation. La messagerie avait même tapé du poing sur la table en expliquant que les utilisateurs qui n’acceptaient pas ces dispositions ne pourraient plus utiliser WhatsApp. Peut-être inquiète de l’atteinte à son image et de la hausse des téléchargements de Signal et de Telegram, la société avait fait machine arrière. WhatsApp avait alors plaidé l’incompréhension. Il faut dire que les changements en question concernaient le partage de certaines données de WhatsApp avec les autres entités de Meta, à commencer par Facebook. S’il s’agissait de mieux cibler la publicité, les utilisateurs ont compris que WhatsApp allait lire leurs messages et faire main basse sur leur photo et numéro de téléphone.

Une simple tape sur la main et un mauvais message

Si WhatsApp continue de proposer un chiffrement de bout en bout et ne peut pas – en principe – accéder à vos messages. Cela n’a pas empêché le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), organisme indépendant qui défend les droits des consommateurs au niveau de l’UE, de porter plainte dès juillet 2021 pour pointer du doigt un nouveau contrat incompréhensible et l’insistance dont a fait preuve WhatsApp pour forcer les gens à signer à cette époque.

Or, après un an et demi de tractations, la Commission européenne vient d’annoncer la signature d’un accord avec WhatsApp. La messagerie s’engage à être plus claire dans les changements de ses conditions d’utilisations et à ne pas envoyer 5 messages par jours pour que l’utilisateur, excédé, ne finisse par céder et cliquer sur « J’accepte ». Le BEUC n’est pas ravi de cet accord qui ne va pas assez loin et envoie un mauvais message aux autres acteurs : « si vous abusez, vous pourrez toujours vous en tirer avec une tape sur la main et revoir votre copie plus tard ». Ils soulignent aussi que tous les utilisateurs ayant accepté les nouvelles conditions de 2021 ne peuvent pas revenir en arrière.

Carton jaune!

Dans son communiqué de presse titré « Carton jaune et déception pour les utilisateurs », le BEUC juge en effet que les mesures proposées par WhatsApp ne sont « pas assez » et estime la réaction des autorités européennes inadaptée et molle : « Malheureusement, avec cette faible réaction, les autorités de protection des consommateurs envoient un signal très inquiétant en acceptant qu’un géant de la technologie comme WhatsApp puisse violer les droits des consommateurs et s’en tirer avec une simple promesse de faire mieux à l’avenir. Cela illustre le manque de dissuasion de la méthode actuelle d’application du droit de la consommation et la nécessité d’une réforme urgente pour garantir une application plus efficace, en particulier dans les cas d’infractions à l’échelle de l’UE. »

À croire que l’Union Européenne n’a pas l’intérêt de ses citoyens à cœur.