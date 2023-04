WhatsApp sur plusieurs appareils simultanément avec le mode Compagnon ?

Pour l’heure, si vous souhaitez utiliser WhatsApp sur plusieurs terminaux, vous devez passer par un processus un peu complexe. Une fois l’application téléchargée, vous pouvez la relier à un smartphone, une tablette ou un PC grâce à un QR Code, accessible depuis votre appareil principal. Celui-ci doit rester connecté à Internet, et malgré tout cela, l’application n’est pas automatiquement synchronisée entre les différents supports.

WhatsApp is releasing the companion mode for all beta testers on Android!

The feature, which was initially only available to a select group of beta testers, is now rolling out for all beta testers on Android!https://t.co/cAsMycvStr pic.twitter.com/1AUqmeDH8Y

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 10, 2023