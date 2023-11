WhatsApp, Signal et Telegram : le gouvernement coupe le contact

À compter du 8 décembre 2023, les membres du gouvernement ne pourront plus utiliser la plupart des applications de messagerie traditionnelles. En cause, les risques de sécurité possibles via ces outils. Pour les remplacer, le choix a été fait de favoriser une solution française.

Le 22 novembre dernier, une circulaire émanant de Matignon et signée par Élisabeth Borne a été diffusée à l’ensemble des membres du gouvernement français. Dans celle-ci, la Première Ministre exige la suppression pure et simple, avant le 8 décembre, de toutes les applications de messagerie n’ayant pas été validées par l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information). Pour les ministres et leurs collaborateurs, c’est donc un au revoir à WhatsApp, Signal et Telegram.

Une mesure contre les failles de sécurité

Quelle est la raison de cette circulaire ? Depuis plusieurs mois, l’ANSSI mène des audits de sécurité auprès d’applications et de solutions numériques. L’objectif étant de valider la bonne conformité de ces outils avec les attendus, logiques, de plateformes destinées à un usage gouvernemental. Sécurité, confidentialité, failles, risques d’intrusions… Tous les critères sont passés au crible par l’Agence.

Sauf que les applications de messagerie les plus populaires (Signal, Telegram ou encore WhatsApp) n’ont pas été auditées par l’ANSSI. Le risque de sécurité étant trop grand, les services de Matignon ont donc décidé d’imposer un changement d’habitude à l’ensemble des membres du gouvernement : ministres, secrétaires d’État, directeurs de cabinets et membres des cabinets.

Olvid, l’alternative française du gouvernement

Problème, le milieu du pouvoir est extrêmement friand de ces plateformes de messageries, tant pour communiquer en interne que pour échanger avec le secteur médiatique, ou autre. Avec cette nouvelle obligation, le gouvernement aura deux choix : soit Tchap, un système de messagerie destiné à la fonction publique, soit Olvid, comme le suggère la circulaire.

C’est quoi Olvid ? Cette petite application est le résultat d’un projet développé par Thomas Baignères, auteur d’une thèse en cryptographie, et Matthieu Finiasz, chercheur et directeur technologique de la startup. Auditée par l’ANSSI, la solution a convaincu les experts de l’Agence quant à ses mesures de sécurité et garanties de confidentialité. Après 35 jours d’analyse, les équipes d’audit ont identifié un total de 0 faille de sécurité.

Olvid propose une solution E2EE, soit un chiffrement de bout en bout, ainsi qu’une possibilité d’accès sans carte SIM. Un peu à la manière d’un WhatsApp ? Certes, mais au contraire de la messagerie de Meta, la solution française s’assure aussi de chiffrer les métadonnées de l’expéditeur, du destinataire ainsi que de l’horodatage du message.

Un changement intéressant donc, d’autant plus qu’Olvid est une solution destinée au grand public. Si vous souhaitez une alternative française et sécurisée à votre messagerie actuelle, cette application peut valoir le détour !