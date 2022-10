WhatsApp Premium : l’application va bientôt devenir payante ?

La semaine dernière, WABetainfo, site centré sur WhatsApp, ses fonctionnalités et ses mises à jour, annonçait de source sûre l’arrivée d’une version Premium de l’application. Destinée aux professionnels, cette solution étend les fonctionnalités à disposition des utilisateurs Business. Pour l’instant, cette mise à jour n’est disponible que dans une version bêta.

WhatsApp is releasing an optional subscription plan for businesses: WhatsApp Premium!

Thanks to WhatsApp Premium, certain businesses can take advantage of some advanced features.https://t.co/YsYFwZFYTG

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 5, 2022