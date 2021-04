WhatsApp pourra bientôt migrer les messages entre iOS et Android

WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité. Elle permettra de migrer les historiques des conversations des appareils tournant sous iOS et Android. C’est par l’intermédiaire du site WaBetaInfo, qui scrute toutes les nouveautés à venir sur WhatsApp que l’information a été relayée.

Via un tweet, ce dernier affirme que « WhatsApp permettra la migration des historiques de conversations entre iOS et Android dans une future mise à jour ». Avant d’ajouter « Enfin, vous pourrez transférer nativement vos discussions entre les différentes plates-formes ! »

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 5, 2021