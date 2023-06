WhatsApp : plusieurs comptes sur le même téléphone ?

Il y a quelques mois, WhatsApp donnait la possibilité à ses utilisateurs d’utiliser son compte sur plusieurs appareils grâce au mode Compagnon. Une fonctionnalité puissante, qui pourrait donc se voir compléter par la possibilité d’avoir plusieurs comptes sur un même appareil. Si pour l’heure l’option est encore en développement, elle semble malgré tout être sur de bons rails.

La nouveauté a été repérée par WABInfo sur une bêta fermée de WhatsApp Business. Dans la version 2.23.13.5 de l’application pour Android, la messagerie se voit ajouter la possibilité pour les utilisateurs de basculer entre plusieurs comptes depuis un même appareil. Une fonctionnalité dans la logique des applications de messagerie Meta, qui favorisent la gestion de plusieurs profils directement depuis une seule application. À titre d’exemple, Messenger permet depuis plusieurs années de basculer facilement entre plusieurs comptes, par exemple entre un compte personnel et un compte de page Facebook ou Instagram.

