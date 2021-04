WhatsApp Pink : ne téléchargez pas l’appli, elle vole les données !

Peut-être avez-vous reçu récemment un lien vous invitant à télécharger une nouvelle version de WhatsApp avec un thème rose au lieu du sempiternel thème vert. Il ne reste plus à espérer que vous ne l’ayez pas installé puisqu’il s’agit d’une vaste arnaque ! Ce « Watsapp Pink » (on appréciera la faute d’orthographe) abrite en réalité un dangereux malware capable de voler vos données personnelles.

Le subterfuge a été repéré par le chercheur en sécurité informatique Rajshekhar Rahaharia. Selon ses informations, cette arnaque adopte le même fonctionnement qu’une précédente campagne de phishing lancée en avril 2021 sur WhatsApp. Souvenez-vous, une fausse appli Netflix diffusée via WhatsApp menaçait vos coordonnées bancaires. Dans le cas présent, les opérateurs ont juste troqué la fausse appli Netflix contre une version plutôt ratée de WhatsApp en rose.

Bien entendu, si vous cliquez sur le lien en question, vous serez immédiatement redirigé vers un site pour télécharger le fichier APK (pas de Play Store vous vous en doutez bien). Durant l’installation, le logiciel vous demandera une quantité astronomique d’autorisations, histoire de préparer le terrain afin de vous dépouiller dans les meilleures conditions. Soudain, l’appli ne fonctionne plus. En réalité, il s’agit d’un leurre. L’application fonctionne parfaitement en fond, et donne le top départ au malware.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021