WhatsApp : partager ses photos en HD, c’est possible !

Meta sait garder en haleine les utilisateurs de WhatsApp. En effet, la messagerie bénéficie constamment de nouvelles fonctionnalités, au travers de mises à jour quasiment hebdomadaires. Une stratégie qui fait de cette application l’un des meilleurs services disponibles sur iOS, Android et Windows. Dernier ajout majeur en date, la capacité d’échanger des médias en HD. Une option attendue depuis très longtemps par la communauté.

Les équipes derrière la messagerie WhatsApp ont lancé les premiers tests concernant la qualité des images échangées au cours du mois de mai. Comme d’habitude, l’option n’a été disponible qu’à un échantillon d’utilisateurs avant d’être récemment déployée auprès de l’ensemble de la communauté. Le grand patron de Meta a d’ailleurs annoncé lui-même, via Facebook, l’arrivée du partage de photos HD.

want to see life in HD? ✨ now the choice to send HD photos in chat is up to you. pic.twitter.com/z0gE7tIAuo

— WhatsApp (@WhatsApp) August 17, 2023