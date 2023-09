WhatsApp : nouvelles fonctionnalités et changement de peau !

Comme souvent quand on parle de WhatsApp, l’information sur ce changement de style pour la messagerie vient du site WABetaInfo. Depuis la bêta 2.23.13.16, le site a repéré un changement d’interface visuelle qui semble se confirmer sur la bêta 2.23.18.18 de l’application.

D’après WABetaInfo, les équipes derrière la messagerie de Meta se sont lancées dans la transformation de plusieurs éléments de l’interface utilisateur. D’abord, une nouvelle version du logo : celui-ci a été agrandi et bénéficie d’un changement de police ainsi que d’une couleur verte. La barre du haut a aussi été repensée avec une teinte blanche unie et un accès direct au compte. À première vue, ces modifications ne concernent que le mode clair de WhatsApp, aucune information n’ayant fuité concernant le mode sombre.

Autre changement majeur : l’ajout d’une barre de navigation en bas de l’écran. Celle-ci se voit affecter un certain nombre de fonctionnalités jusqu’alors présentes en haut de l’écran : communautés, statut, appels et chat. Une nouvelle organisation qui simplifiera sans doute la navigation des utilisateurs.

Enfin, dernier ajout de cette refonte, il s’agit des filtres. Avec le haut de l’écran débarrassé des onglets de navigation, il y a de l’espace libre. Une zone qui a donc été utilisée par les développeurs de WhatsApp pour ajouter des filtres de conversations. Ceux-ci permettront à l’utilisateur de n’afficher que les chats répondant à certains critères : Non lu, Personnel, Professionnel. Ces filtres semblent aller plus loin, avec la capacité de trier les groupes de conversation publics.

WhatsApp is releasing an advanced search filters feature for channels!

WhatsApp keeps working on improving channels by releasing advanced search filters to explore new channels!https://t.co/hlFkOqN7RF pic.twitter.com/1C5qV6N7OH

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2023