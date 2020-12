WhatsApp ne fonctionnera plus sur 5 millions d’appareils

Les versions d’Android se suivent et certaines tombent dans l’oubli. Ce sera notamment le cas de Ice Cream Sandwich (4.0.2) en 2021. Cette version sortie en 2011 ne sera plus compatible avec WhatsApp à partir du 1er janvier 2021. Certes, elle continuera de marcher sur les terminaux où elle est déjà installée, mais l’appli ne sera plus mise à jour et finira par fermer une à une ses fonctionnalités pour ne plus se lancer du tout.

Alors bien sûr on peut se dire que 2011 c’est lointain et qu’il faut bien changer de smartphone de temps en temps. On pourrait rétorquer que si certaines personnes aiment à garder des appareils électroniques par égard pour l’environnement ou tout simplement par manque de moyen, les grosses entreprises pourraient faire un petit effort et proposer une solution.

√ WhatsApp Will Not Work on iPhone 4, Samsung Galaxy S2, and Many Other Older Phones From … #ITRTG #tech ➾ https://t.co/zMbLlQr0hB pic.twitter.com/qrjiHByDzv — Android Facts (@manatweets) December 16, 2020

5 millions d’utilisateurs concernés

Car même si seulement 0,2% du parc Android est concerné (2,5 milliards d’appareils actifs), cela fait quand même plus de 5 000 000 d’utilisateurs dans le monde, rien que pour Android. Avec cet arrêt ce sont donc tous les appareils qui tournent sur une version antérieure à la version 4.0.3 d’Android qui seront impactés. Parmi ceux-là, des mobiles à succès qui ont marqué une génération : Samsung Galaxy S2, Galaxy Note 3, Sony Xperia Z1, Xiaomi Mi 3, HTC One M7, Moto X… l’iPhone 4 est aussi dans le même panier et il faudra bientôt disposer de la version 9 d’iOS pour les appareils Apple. Une mise à jour pour les iPhone 5, 5S et 6 va très prochainement être proposée : pas de souci pour ces trois derniers modèles…jusqu’à l’année prochaine ?

Source : MySmartPrice