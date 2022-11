WhatsApp ne fonctionne pas ! 6 astuces pour échapper à la panne

Avec 2 milliards d’utilisateurs actifs, il arrive que WhatsApp bégaye. Si votre appli ne fonctionne pas, le premier réflexe est de faire une petite recherche sur Google ou sur Twitter. Le mois dernier, WhatsApp et d’autres services de Meta comme Instagram sont restés inopérants pendant presque 2 heures. Notez que ces pannes peuvent être mondiales ou ne toucher qu’une zone géographique restreinte. Dans ces cas-là, il n’y a malheureusement rien à faire…

Users on Monday night, October 4, reported they were unable to access Facebook, Messenger, Instagram and WhatsApp.

Peut-être avez-vous décidé de passer par une application WhatsApp non officielle ou peut-être que votre version de l’appli n’est pas mise à jour. Dans le premier cas, nous vous conseillons fortement de désinstaller les clones louches de WhatsApp : ces applis sont souvent porteuses de virus. Dans le second cas, installez une version à jour. C’est normalement automatique, mais vous avez pu couper les téléchargements si vous êtes à l’étranger par exemple. Notez aussi que si votre appareil est trop vieux, WhatsApp bottera en touche !

Saviez-vous que si vous n’utilisez pas WhatsApp pendant 120 jours, votre compte sera supprimé. Bon, vous pourrez toujours le réactiver avec votre numéro de téléphone, mais il ya pire : la suspension ou le bannissement. Si vous utilisez une application non officielle (votre notre second point), vous pourrez être mis sur la touche pendant 24 heures, mais si vous pouvez aussi vous retrouver banni si vous persistez ou si vous avez un comportement louche : suspicion de spam, blocage par plusieurs correspondants, etc. Dans ce cas extrême, il faudra vous refaire un nouveau compte : pas facile, car il faudra aussi changer de numéro de téléphone !

Yoo @WhatsApp what is going on..my account got ban and the support said "We received a large number of complaints about your account and to protect our users' privacy, we won't disclose the nature of the complaints."

What the hell is going on… pic.twitter.com/3bfxwQh7w0

— KotaroMon (@ikhlastapijauhh) November 27, 2022