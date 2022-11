WhatsApp : modifier les messages envoyés ?

Vu le nombre de nouvelles fonctionnalités proposées par WhatsApp depuis quelques semaines, on peut penser que les ingénieurs qui y travaillent ne dorment pas beaucoup ces derniers temps. Vous pouvez maintenant vous envoyer des messages à vous-même, connecter deux appareils avec un compte, lancer des sondages… Bref, de quoi vous donner envie d’utiliser encore et toujours le service de messagerie de Meta aux plus de 5 milliards de téléchargements. Vous reprendrez bien une nouvelle fonctionnalité pour commencer la semaine ? Alors c’est parti !

S’il y a bien une chose qui peut énerver un tant soit peu sur WhatsApp, c’est bien l’impossibilité de corriger un message envoyé. Ceux à cheval sur l’orthographe (oui, il en existe encore) peuvent ressentir une certaine rage par rapport à ça. Sachez néanmoins que ce sera très bientôt possible et que ça ressemble tout de même à une petite révolution. C’est en effet ce que nos confrères indiens de Business Today ont dernièrement pu expliquer comment cela allait concrètement fonctionner. Si vous avez deux jours pour effacer un message, vous n’aurez que 15 minutes pour éditer un message que vous avez envoyé. Le temps de voir une coquille ou de changer la formulation. Une petite icône devrait apparaitre sur le message pour montrer qu’il a été modifié.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.22.14: what's new?

• WhatsApp is working on adding a label if the message has been edited, for a future update of the app.

• 15 minutes will be available to edit a message.

• The notification bug is still not fixed.https://t.co/L9htkpKibV pic.twitter.com/FakoOf7Psh

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 13, 2022